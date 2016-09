Nädalavahetustel pikalt magamine väsitab keha

Uurijad Rootsi Karolinska Instituudist on avastanud, et laupäeval ja pühapäeval pikalt magamine rikub keha loomulikku rütmi ja nii ei saa end korralikult välja puhata, kirjutab The Independent.

Psühholoog ja uneuurija Susanna Jernelovi sõnul on põhjus keha loomulik rütm. «Kaua magamine mõjub kehale samamoodi nagu ühest ajavööndist teise minek. See muudab keha laisaks ja väsitab seda,» kommenteeris ta.

«Kui magad nädala sees liiga vähe ja siis üritad nädalavahetusel «tagasi magada», siis see ajab keha loomuliku rütmi väga sassi. Kõige kasulikum on hoida keha kindlas rütmis, kuid kahjuks pole see enamikul inimestel võimalik,» sõnas Jernelov.

Ka Norra ülikooli uneuurija Bjorn Bjorvatn nõustub nende väidetega. «Inimesed peaksid ärkama ja magama jääma iga päev samal ajal.»

Bjorvatn ei soovita pikalt magada või jääda nädalavahetustel pikalt voodisse lesima. «Kui ärkad laupäeval kell 12, ent keha pole sellega harjunud, mistõttu ajad organismi rütmi sassi ning kehal läheb palju aega ja energiat, et see taastada,» põhjendas ta.

Kuigi sügistalvisel perioodil on kõige ahvatlevam nädalavahetusiti voodis lesida, siis Bjorvatni sõnul on siiski väga oluline jääda oma tavapärase unerežiimi ja -rütmi juurde.