Põhjus, miks tasub pärast trenni selvepilt klõpsata

Jooksutreener ning –klubi juht Zoey Dowling märgib, et trennijärgne selvepilt hoiab sageli treenijat õigel rajal, innustab teda edasi pürgima ning annab juurde eneseusku, vahendab Body&Soul.

«Enamik inimesi, kellega ma töötan, puutuvad päeva jooksul palju kokku negatiivsusega – neid kutsutakse liiga vanadeks, paksudeks või aeglasteks ning isegi kodust välja minek annab tõestust nende julgusest,» rääkis Dowling.

Ta tõdes, et trennijärgne selfie näitab, et elu on elamist väärt ning inimene ei pea arvestama teiste arvamuse ja kriitikaga, vaid mõtlema rohkem iseendale.

Treener julgustab seetõttu inimesi tegema rohkemgi pilte ning neid oma trennisõprade kogukonnas jagama, kuna sealne positiivne tagasiside aitab palju kaasa minapildi paranemisele. Lisaks võivad inspireerivad pildid teisigi jalule aidata ja motiveerida.

«Eneseusk võib alata sellestki, kui keegi teine sinusse usub ning lõpuks hakkadki ise endasse uskuma,» lisas Dowling.

Seega on trennijärgne pilt justkui oma saavutuse tähistamine. Maratonijooksja Carolyn Tate rääkis, et talle meeldib sotsiaalmeedias jagada just oma isiklikke rekordeid, aga ka igapäevaseid võite – näiteks siis, kui ta on lõpetanud raske treeningu või lihtsalt koduuksest välja saanud.

«Neid mõtteid on hea jagada inimestega, kes seda mõistavad. Kui olen saanud eriti märkimisväärse jooksuga ühele poole, siis teen samuti pildi, kuna olen enda üle uhke ja tahan seda näidata,» kirjeldas ta.

Teisele jooksusõbrale Sarah Pruettile meenutavad aga selvepildid seda, kui hästi ta end jooksu järel tundis. «See on tõepoolest saavutus ning iga higipiisk näitab vaid seda, et tunnen enese üle uhkust,» selgitas ta.

See-eest rõhutab spordipsühholoog dr Joann Lukins, et kuigi piltide tagasiside aitab motivatsiooni tõsta, ei tohiks ainult sellele toetuma jääda.

«Kui oled eneseusu tõstmisel suuresti sõltuv välistest motivaatoritest, võib see tegelikult motivatsiooni kergelt kõikuma lüüa. Sisemine motivatsioon ning põhjus, miks sa seda tegelikult teed – iseenda pärast – on palju rohkem kontrollitav allikas,» rõhutas ta.