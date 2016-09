Madis Tiik: IT-lahendused ei too lubatud kokkuhoidu

Madis Tiigi sõnul on ilma IT-lahendusteta võimatu tervishoius raha kokku hoida, sest just IT-lahendused võimaldavad läbi viia muutusi, mida on tema arvates vaja eelkõige tervishoiu rahastamises ja tervishoiukorralduses, kirjutab Med24.

«Kõige olulisem on muuta tervishoiu rahastamise aluseid – soodustada ennetusele suunatud tegevusi ja tasuda lisandväärtuse, saavutatud tervise ja heaolu paranemise eest, mitte protseduuride ja tegevuste eest,» selgitas Tiik. Selleks on tema hinnangul vaja muuta praegune kõiki teenuseid kattev kindlustus terviseriskidel põhinevaks maksesüsteemiks, see aga eeldab pidevat analüüsi ja riskigruppidega tegelemist.

«Teiseks tuleb rahastaja risk (haigekassa eelarve) muuta tervishoiuteenuste tootja riskiks – see tähendab eelarvest kinnipidamine on tootja kohustus. Selleks tuleb ümber korraldada majanduslike motivaatorite süsteem, mis soodustaks tootja poolseid innovatsioone, nutikaid lahendusi ja ennekõike kulude haldamist,» lisas Tiik. «Täna on tervishoid majandusharu, kus valitseb tootjate diktaat ja parim teenus on see, mis võimalikult kallilt õnnestub kliendile maha müüa (patsient, haigekassa), mitte aga saavutatav tervisetulu.»

IT-lahendusi saab tema sõnul kasutada õigete otsuste tegemisel, mis võimaldavad arvestada iga patsiendi isikuomadusi ja tõekspidamisi. Samuti võimaldavad need leida üles kõrgenenud terviseriskidega inimesed, kes ise seda ei tea.

