Mis homsel streigipäeval täpsemalt toimub?

Kui nelja aasta eest streikisid arstid 25 päeva järjest, siis homme, 20. septembril on tulemas hoiatusstreik, mis kestab vaid ühe tunni: kell 9.00–10.00. Eesti arstide liidu peasekretär Katrin Rehemaa sõnul püütakse streigiga seonduvat korraldada nii, et patsientidel oleks võimalikult vähe ebameeldivusi. «Hoiatusstreik ei ole suunatud patsientide vastu, vaid tegutseme ikkagi nende huvides,» rääkis Rehemaa. «Esialgu võib tekkida küll väikeseid ebameeldivusi, kuid pikaajaliselt seisame selle eest, et tervishoiu rahastamist suurendataks ja patsiendid saaksid ka edaspidi vajalikku arstiabi.»

Hoiatusstreigi ajaks peatatakse haiglates plaanilised ambulatoorsed vastuvõtud, uuringud ja protseduurid ning plaaniline töö statsionaaris. Samuti katkestatakse töö perearstikeskustes. Töötavad kiirabi, erakorralise meditsiini osakonnad ja patsientidele osutatakse vältimatut arstiabi.

«Need patsiendid, kellel on arsti vastuvõtule aeg kinni pandud kell 9.00–10.00 peaksid küll teadma, et neid vastuvõtte sel ajal ei toimu, aga raviasutused korraldavad oma töö ümber nii, et vastuvõtu asemele saaks uue aja võimalikult lühikese aja jooksul. Sada protsenti ei saa lubada, et see toimub selle sama päeva jooksul, aga kindlasti ei pea ennast registreerima pika järjekorra lõppu,» selgitas Rehemaa.

Ta lubas, et need inimesed, kes tulevad arsti juurde kohale kaugematest kohtadest, püütakse siiski samal päeval vastu võtta. «Valmistame pisut ebameeldivusi ja ajakulu läheb suuremaks, mille eest palume vabandust, aga patsientide vastu see aktsioon suunatud ei ole ja püüame neile võimalikult vähe kahju tekitada,» lisas Rehemaa. Arstide liidu peasekretär möönis siiski, et tavalisest pikema ooteajaga tuleks arvestada ka neil inimestel, kellel on aeg kinni pandud homme pärast kella kümmet.

Patsiente teavitavad streigiga seotud muudatustest raviasutused, kus neil aeg kinni on pandud. «Töö korraldavad ümber raviasutused, kellelt saab ka vajalikku teavet. Kui inimene ei ole veel saanud infot sealt haiglast, kuhu ta pidi minema, siis on võimalik sealt ka järele küsida ja info peaks olemas olema ka raviasutuste kodulehel,» lisas Rehemaa. Lisaks haiglatele on streigiga liitunud ka mõned perearstikeskused.

«Streik ei ole patsientide vastu, vaid nende huvides, arstiabi selle tõttu kellelgi saamata ei jää,» lubas ka Tartu arstide liidu esimees Jaan Sütt. «Palume vabandust suurema ajakulu pärast ja ootame mõistvat suhtumist.» Sütt lisas, et üks eesmärke on näidata, et betoon üksi ei ravi, kui aga haiglatele ravi eest vähem maksma hakatakse ja arste ning õdesid palkade vähendamine ähvardab, siis võivad uued haiglahooned personalist üsna tühjaks jääda.

Hoiatusstreigi ajal toimuvad haiglates kõnekoosolekud. Tartus kogunetakse kliinikumi uue sissepääsu ees. Streikijad ja arstiteaduse üliõpilased moodustavad «tervisekoridori», mis sümboliseerib tuleviku haiglat. Tuleviku ravivõimalustega oodatakse tutvuma ka patsiente ja linnakodanikke.

Streigiga on ühinenud järgmised raviasutused: