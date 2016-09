TAI kutsub koolinoori ahvatlevate auhindadega köögiviljakonkursile

«Joonistuste või videote tegemisel võiksid õpilased mõelda, milliseid muutusi kool saaks või võiks teha, et köögiviljad oleksid kättesaadavad ja nendest valmistatud toidud isuäratavad ning maitsvad,» lausus instituudi projektijuht Käroliin Andrejeva.

Ta märkis, et teadlikkus köögiviljade olulisusest on noortel olemas, kuid põnev on näha, mis lahendusi pakutakse, et see teadmine ka reaalselt ellu viia.

Konkursil saavad osaleda õpilased 1.-12. klassini. Töid hinnatakse ja auhinnad antakse välja eraldi vanuserühmades: joonistuste kategoorias 1.-4. klass ja 5.-9. klass ning video kategoorias 5.-12. klass.

Parimate töödega osalenud õpilastele on auhindadeks nutikellad ja raamatupoe kinkekaardid, parima video esitanud grupile on auhinnaks LCD-teler.

Tööde esitamise tähtaeg on 21. oktoober, parimad tööd valib žürii välja 16. novembriks. Täpsem konkursiinfo leiab terviseinfo kodulehelt.

Loovtööde konkurss «Söögivahetund» toimub 10. korda ning selle eesmärk on pöörata suuremat tähelepanu koolisööklatele ja tervislikule toitumisele koolis.

Eelmine aasta, mil konkursi alateema oli «Disaini oma koolisöökla», tõi kokku osalema 328 loovtööd. Tööde peamiseks sõnumiks oli, et koolisöökla võiks olla lapsesõbralik, rõõmsates toonides, soe ja hubane koht, kus on kasutatud ka erilahendusi, et meeleolu tekitada.