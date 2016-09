Murdeiga võib alata juba kaheaastaselt

Kui puberteet algab tavaliselt veidi pärast kümnendat eluaastat – neidudel kuskil 11-14 eluaasta vahel ja noormeestel 12-16 eluaastal – siis ei pruugi see alati nii olla, kirjutab The Independent.

Enneaegne puberteet on konditsioon, mis esineb vähestel. See tähendab, et lapse keha areneb tema tervisliku seisundi tõttu varem, mõningatel juhtudel algab sellisel lapsel puberteet juba kaheaastaselt.

Enneaegne puberteet on meditsiiniline seisund, mis põhjustab hormoonide varajast vabanemist aju hüpofüüsi ja hüpotaalamuse piirkondades, mis omakorda stimuleerib östrogeeni tootmist, mistõttu algab puberteet enneaegu.

Kui kõige noorem juhtum on olnud kaheaastaselt, siis kõige vanemat ei ole teada, kuid meditsiinieksperdid usuvad, et see on esinenud poiste puhul enne kaheksandat eluaastat ja tüdrukute puhul enne üheksandat.

90 protsendil tüdrukutest ja 50 protsendil poistest, kes kannatavad enneaegse puberteedi käes, ei ole haiguse põhjus teada. Teistel on tavaliselt haiguse põhjuseks kas kasvaja, geneetiline hälve munasarjades, munandites või neerupealsetes, mis omakorda põhjustavad suguhormoonide ületootmist.

Üheks põhjuseks võib olla ka ülekaalulisus. Ülekaaluliste laste osakaal rahvastikus on suurenenud ja seda on seostatud ka enneaegse puberteedi all kannatajate arvu tõusuga, sest USA ja Euroopas on puberteedi alguse keskmine vanus langenud. Seda on eriti tähele pandud noorte tüdrukute juures.

Haigus on levinud pigem tüdrukute kui poiste seas.

Haiguse sümptomiteks on rindade areng, kiire kasv, menstruatsioon, akne, suurenenud meessuguelundid või häbeme- või kaenlakarvade kasv.

Haigust on palju raskem diagnoosida, kui tundub. USA Rahvusliku Laste Meditsiini keskuse doktori Paul Kaplowitzi sõnul saab ainult ühte last kümnest, kes tema juurde tuleb sarnaste sümptomitega, diagnoosida enneaegse puberteediga.

Tema sõnul võivad paljudel lastel olla rinnad varakult arenenud või häbemekarvad kasvanud ilma teiste sümptomiteta. See ei tähenda, et neil on puberteet, vaid võib viidata lihtsalt normaalse arengu variatsioonidele.

Britist ema, kelle tütrel algas puberteet kaheaastaselt, Charlene Denton, sõnul algas tema tütrel kasvama väike mühk rinna kohale. «Esialgu kinnitas arst meile, et kõik on korras ja tal pole midagi viga,» kommenteeris Denton.

«Seejärel aga hakkas mühk kasvama ka teise rinna kohale, nii et me viisime ta tagasi arsti juurde ja lasime igasuguseid teste teha. Lõpuks tal diagnoositi enneaegne puberteet,» sõnas Denton.

«Me olime täielikus šokis. Me polnud kunagi kuulnud sellisest haigusest,» rääkis Denton.

Enneaegse puberteedi ravi sõltub selle põhjusest. Peamine eesmärk on lasta noorel kasvada normaalsesse täiskasvanu pikkusesse, sest nimetatud seisund võib nende kasvu kinni jätta.

Olukordades, kus lapsel puuduvad kaasuvad haigused, ravitakse haigust kord kuus süstidega, mis aeglustavad seisundi edasist arengut.