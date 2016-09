Kurb tõdemus - moodne aeg kasvatab üles põdura põlvkonna

Noorte halvenev rüht ja vähenenud füüsiline aktiivsus mõjutavad nende tervist tulevikus ning see võib lõppeda ka töövõime kaotusega, kirjutab Yle.

Ida-Soome ülikooli ergonoomika emeriitprofessor Veikko Louhevaara nimetab laste ja noorte pikaajalist nutiseadmete kasutamist tiksuvaks ajapommiks. Kuna nutiseadmed on kergemad kui kunagi varem, siis ärgitab see neid kasutama kõikjal. Kuna seadmed on väiksed, siis tuleb ekraanil toimuva paremaks nägemiseks kaela painutada ja ettepoole kummardada. Kui hoida nutiseadmeid valesti, siis võib see kaasa tuua kaela- ja õlaprobleeme. Louhevaara sõnul on see eriti ohtlik noores eas ning need tervisehädad võivad saata inimesi terve elu.

«Lapse keha areneb ja kui järelevalve puudub, siis kasutavad nad nutiseadmeid väga kaua järjest,» rääkis emeriitprofessor. Ta rõhutas, et ka tulevikus tekkivaid tervisemuresid tasuks tõsiselt võtta. Kui vanemad ei pööra laste füüsilisele aktiivsusele tähelepanu, ei jälgi laste nutiseadmete kasutust, siis kasvab professori sõnul üles põlvkond küürakaid.

Korduv või pikaajaline madala intensiivsusega lihaspinge põhjustab lihastes valu ja muid kaebusi. Aja jooksul muutuvad need probleemid krooniliseks. «Tulemuseks võib olla püsiv liikumisvõime kadu ja võimetus töötada,» hoiatas Louhevaara. Ta selgitas, et lihastel võtab üldiselt kaua aega, et staatilisest ja kiirest tööst taastuda.

Füsioterapeut Jaakko Marjokorpi sõnul kurdab aina enam noori kaela- ja õlaprobleemide üle ning vaevused saavad alguse varakult. «Pea on üllatavalt raske. See koormab kaela ja õlgu. Samuti on tegu staatilise ja pikalt hoitava asendiga,» rääkis Marjokorpi. Ta lisas, et vaadates tänaste noorte õlaprobleeme, teeb murelikuks teadmine, mis ootab neid ees kümne aasta pärast. Eksperdid hoiatavad, et noori ohustavad tulevikus pikaajalised terviseprobleemid, sest nutiseadmete kasutamisega tehakse algust varakult. Marjakorpi sõnul võivad halb rüht, staatiline pinge ja vähene kehaline aktiivsus viia kümne aasta pärast olukorrani, kus on peale kasvanud põlvkond väga kehva tervisega noori.