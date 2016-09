Yokohama ülikooli teadlased uurisid 270 eakamat, keskmiselt 65-aastast inimest, kellel oli diagnoositud teist tüüpi diabeet, kirjutab Newsmax. Uuringust selgus, et üksikutel inimestel oli kaks korda suurem oht haigestuda teist tüüpi suhkurtõppe haigestuda kui nende abielus olevatel eakaaslastel.

Eriti hästi mõjus abielus olemine meeste tervisele. Abielus meestel oli 58 protsenti väiksema tõenäosusega ainevahetussündroomi, mis tähendab erinevate riskide, nagu näiteks ülekaalulisus, kõrge vererõhk ja diabeet, koosesinemist ühel inimesel.

Varem on teadlased leidnud, et ka abielu sõlmimise aeg võib mõjutada ülekaaluliseks jäämise ohtu. Ajakirjas of Health and Social Behavior avaldatud uuringus leidsid teadlased näiteks, et inimesed, kes abielluvad enne ülikooli lõpetamist, jäävad vanemas eas ülekaaluliseks 65 protsenti suurema tõenäosusega kui inimesed, kes abielluvad alles pärast seda.

Peale selle on abielus olemine väidetavalt kasulik ka ülejäänud tervisele. Inglismaal asuva East Anglia ülikooli teadlaste väitel on abielus inimestel suurem tõenäosus üle elada südameinfarkt ja USAs New Yorgi osariigis asuva Rochesteri ülikooli teadlased avastasid, et abielu võib eluiga märgatavalt pikendada. Ameerika teadlaste uuringust selgus, et õnnelikult abielus inimestel, kel tuli läbi teha südameoperatsioon, olid kolm korda tõenäolisemalt 15 aasta päraste veel elus.