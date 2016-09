Apteeker: viirushaigused alustasid rünnakut varakult

«Septembris on möödunud aastaga võrreldes olnud tavapärasest enam haigestumisi ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse, mille sümptomid on sageli sarnased – köha, nohu, vahel ka pea- ja lihasvalu ning palavik,» rääkis Apotheka apteeker ning Terve Pere Apteegi juhatuse liige Kristiina Sepp.

Samuti on juba liikvel kõhuviirused, mille sümptomiteks on oksendamine, palavik, kõhulahtisus ja –valu.

Harvad pole ka juhtumid, kus ühe haiguse taandudes haigestutakse uuesti

järgmisesse. «Enamjaolt juhtub seda lastega, aga näeme, et ka täiskasvanud lähevad haigena tööle ja levitavad nõnda viiruseid üha edasi. Nii teiste nakatamise kui ka enda paranemise seisukohalt on väga tähtis haigestudes siiski koju jääda ja puhata, et organism saaks oma jõuvarud koondada haigusepisikute hävitamisele,» rõhutas Sepp.

Inimeste teadlikkus, kuidas haigusi ennetada või haigestudes käituda, on Sepa sõnul erinev. «Viiruste eest saab end kaitsta kätepesuga – seebi ja sooja veega vähemalt 20 sekundit kestev kätepesu vähendab oluliselt haigestumist. Olukordadeks, kus vett ja seepi pole käepärast, võiks taskus olla antiseptiline geel, millega on lihtne hävitada kätele sattunud viiruste baktereid.»

Haiguste eemale hoidmiseks on apteekri sõnul oluline ka D-vitamiini aastaringne võtmine, ilmastikuoludele vastava riietuse kandmine ning üldised tervislikud eluviisid.

«Igaks juhuks võiks tüüpilisemate viirushaigustega võitlemiseks olla koduapteegis kraadiklaas, hingamisteid lõõgastav eeterlike õlidega palsam rindkerele määrimiseks, kurgupastillid, meresoolalahus, ravimid kõrge palaviku ja valu vastu, rögalahtisti ning kõhuvaevuste jaoks ka probiootikumid. Kindlasti ei tee halba ka küüslauk, ingver, mesi ja ravimtaimeteed,» soovitas apteeker.

Apotheka apteeker rõhutas, et kui on tüsistuste kahtlus – lastel näiteks kõrvapõletik või täiskasvanutel põskkoopapõletik – on vaja pöörduda kindlasti ka perearsti poole.