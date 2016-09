Tõsiseimad põhjused töölt puudumiseks, mis tööandjat ei pahanda

Hiljutise uuringu tarbeks küsitleti tuhande ettevõtte tegevjuhte, et teada saada, millised on kõige tõsisemad ja ühtlasi aktsepteeritavamad põhjused, miks peaks töötaja koju jääma. Kõige tõsisemalt võeti põhjusena grippi ning kehavigastust, kuid erandeid tehtaks ka siis, kui töötajal on stress või depressioon, vahendab news.com.au.

Küll aga ei tasu riskida külmetuse või migreeni teesklemisega, sest seda on üldjuhul aru saada ning seda vabandust pidas veenvaks vaid 20 protsenti vastanud juhtidest. Kaheksa protsenti vastanuist aga tõdesid, et ükski nimetatud põhjus ei veenaks neid.

Lisaks leiti, et personal valetab tõenäolisemalt tööandjale tegeliku põhjuse kohta siis, kui nad vajavad aega, et üle pea kasvanud pinge ja probleemidega toime tulla. Pooled töötajad otsustaks selle tunnistamise asemel tööandjale valetada, et tegu on mõne muu põhjusega. Samas ei häbeneta tunnistada grippi, vigastust või seljavalu.

Tõsised põhjused, miks tööandja arvates töölt puududa: