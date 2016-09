Patsiendid on pahased: valitsusele on juurikad alla kasvanud

«Üldiselt toetan küll [streiki]. Peab endast märku andma, et asjad muutuksid. Arsti juurde saamine on ikka väga suur probleem. Järjekorrad on väga pikad, ja võib-olla peaks nende oma tingimusi ka parandama. Kui ei võitle, siis ei paranegi ju midagi. Peab ju enda eest seisma,» rääkis Põhja-Eesti registratuuris ootav patsient Ene (69).

«Kui on vajalik, siis ikka toetan. Minu aeg oli 8.43 ja peale üheksat võttis arst mind vastu,» rääkis Veljo (42) ja kiirustas ukse poole.

«Toetan streiki, sest meie valitsusele on juurikad alla kasvanud,» rääkis Kaarel (67). Nad ei arva meie rahvast mitte midagi. Nad peavad hakkama rahva peale ka mõtlema. Ta lisas, et streik tema arstiaega siiski ei puuduta, sest aeg on alles kell kümme.

«Kui ta ikka patsientidele ka paremini mõjub, siis las streigivad,» oli veendunud ka Ülo (78), kes tuli suurde haiglasse kaasa naise Siiriga (76). «Tänahommikust vastuvõttu see ei mõjuta. Tulime Saaremaalt ja aeg oli kella 11 ja 12 vahel, aga nüüd, kui on siin registratuuris vormistatud, siis saab minna ka,» oli Ülo rahul. Hommikul tuli Siiril ja Ülol arsti juurde tulemiseks ette võtta pikk sõit. «Kell 4.45 istusime tellitud auto peale ja hommikusöögi sõime veel siin,» rääkis Ülo.

«Ma olen samuti teemast huvitatud, sest mul sõber töötab siin haiglas ja kui maksan kümme aastat makse ja siis ei saa arstiabi, sest raha ei ole, siis küsin, et kuhu see raha üldse läheb,» selgitas Anastasia (38), kes joonistas streigi jaoks eile õhtul oma haiglas töötavale sõbrale T-särgi loosungiga «Tervis on kallis».

Leidus siiski ka üksikuid patsiente, kes kiiresti ukse poole tormasid ja kommentaarist keeldusid või streigist veel midagi kuulnud ei olnud. «Mis kella aeg see streik siis hakkab ka?» küsis näiteks üks Põhja-Eesti regionaalhaiglas arsti vastuvõttu ootav eakas mees, kes lisas, et arstide ettevõtmisi ta ikka toetab, aga täpsemalt midagi ei tea.