Üheksa toiduainet, millest tervisesportlane ei tohiks mööda vaadata

Toitumisspetsialist Cassandra Barns soovitab mitte tähelepanuta jätta järgmist kümmet toiduainet, kuna needki sisaldavad endas palju kasulikku, vahendab Daily Mail.

Kaunviljad. Lihtne on osta konserveeritud ube, läätsi ja kikerherneid ning neid toitudes kasutada. Need on ühtaegu head valgu- kui ka süsivesikuallikad, mistõttu on neid hea süüa pärast trenni, et lihased saaksid toidust jõudu taastumiseks.

Kaerahelbed. Kui alustad päeva varahommikuse trenniga, on kausitäis kaerahelbeputru suurepärane toit, mida trennijärgselt süüa ning end päevaks süsivesikuid täis laadida. Kaer kuulub auglaselt imenduvate süsivesikute hulka ning on hea magneesiumiallikas, hoiab kõhu kaua täis ning aitab samuti lihastel trennist taastuda.

Kaeraküpsised. Need sobivad hästi kiireks vahepalaks või ka trennieelseks snäkiks. Sealjuures parem on, kui valmistad need ise, lisades näiteks maapähklivõid ja banaani, kuna poelettidelt leitavad küpsised sisaldavad ohtralt suhkrut.

Sardiinid. See on vaheldus neile, kes ei armasta niivõrd piimatooteid, kuid tahaksid siiski saada päevast annust kaltsiumi, mis hoiab nii luud kui lihased tugevana. Kalale omaselt sisaldavad need ka oomega-3-rasvhappeid, mis samuti mitmekesises toitumises kasuks tulevad.

Hapendatud toidud. Toitumisspetsialist märgib, et kuna intensiivsel treeningul on tegelikult negatiivne mõju soolestiku tervisele, on kasulik pärast trenni süüa toite, mis on soolestikule kerged, näiteks hapukurk ja -kapsas. Kääritamise protsess võib küll suurendada kalorite sisaldust toitudes, kuid ühtlasi lihtsustab nende seedimist.

Pähklivõid. Pähklid ja seemned sisaldavad nii tervislikke rasvu kui ka valku ning on rikkalikud mineraalainete (magneesium, kaltsium, tsink jm) allikad. Ka nendega saab palju ise ette võtta – jahvatada pähklid ja seemned kreemjaks võiks ning kasutada seda nii smuutis, pudrus kui ka lihtsalt määrdena. Tasub eelistada maapähkli-, mandli-, metspähkli- kui ka kõrvitsaseemnevõid ning tuleb meeles pidada, et piirduksid ühe-kahe lusikatäiega, mitte ei paneks tervet purki nahka.

Kuivatatud puuviljad. Jällegi on tegu kiire vahepalaga, mida kaasas kanda ja põske pista, juhul kui tead, et lähiajal suuremat einet süüa ei saa. Hoia üht pakikest käekotis ning haara sealt peotäis, kui nälg näpistab.

Mesi. See ainuüksi ei maitse hästi, vaid on ka antibakteriaalsete ja tervendavate omadustega. Lisaks toimib see loodusliku vahendina nii köha kui nohu vastu. Kuna intensiivsed treeningud väsitavad keha ja immuunsüsteemi, tuleb toitumine hoida tasakaalus, et mitte haigeks jääda. Mett süües takistad pisikutel endale ligi sattumast.

Herne proteiinipulber. Tegu on sobiliku tootega eelkõige veganitele, kes soovivad suurendada päevast valgukogust. Seda võib samuti lisada nii supile, pudrule, hautisele kui smuutisse.