Kuidas ennetada külmetuse sümptomeid?

Aluseline vesi ja külmetus

Jahedate ilmade saabumisel kostub üha tihemini, et keegi on „külma saanud“ ja tunneb end tõbisena. Tihtipeale on tegu tavapärase külmetusega ehk immuunsüsteemi nõrgenemisest tingitud vaegustega, mille sümptomeid saab ennetada regulaarse aluselise vee joomisega. Kõige tavapärasemad külmetuse sümptomid on nina ja kurgu ärritus, madal palavik, peavalu, lihasvalu, kurnatus, isutus ja üleüldine ebaterve olek.

Mis põhjustab külmetust?

Dr. Volney S. Cheney uuringutest selgus, et külmetusele eelnevad muutused vere koostises, kilpnäärme aktiivsuses ja ainevahetuses. Lisaks muutuvad nina ja suukaudsed eritised tavapärasest happelisemaks. Uuringutest on selgunud, et haigustekitajad arenevad aktiivselt vaid happelistes tingimustes.

Kuigi külmetus lööb välja üldjuhul lokaalselt, näiteks kurguvaluna, siis külmetust põhjustab organismi immuunsüsteemi terviklik häiritus, täpsemalt organismi kergeloomuline atsidoos ehk ülehappesus. Igasugune hälve organismi pH-s tekitab ebaterve tunde, nõrgestab immuunsüsteemi ja teeb organismi vastuvõtlikumaks erinevatele haigustekitajatele. Madal palavik viitab organismi liigsele happelisusele. Seega juba ainuüksi n-ö sügisesemad valikud toidulaual, vähem värskeid vilju ja kehalist aktiivsust soodustavad organismi happelisemaks muutumist ja immuunsüsteemi nõrgenemist.

Kuidas aluseline vesi võitleb külmetusega?

pH taseme tervislik tasakaal on oluline, et keha suudaks vajalikul määral omastada vitamiine, mineraale ja toitaineid. Liighappeline organism takistab seda ja kaasnevad terviseprobleemid. pH taseme loomuliku tasakaalu säilitamiseks on soovituslik vältida toidulaual poolfabrikaate, alkoholi ja magusat. Organismi pH tasakaalu toetab aluselise vee joomine, kehaline aktiivsus ja toidu hoolikas mälumine. Järelikult tuleb külmetuse vältimiseks hoiduda organismi liighappelisusega kurnamisest. Kõrgelt aluselise vee joomine toetab organismi loomulikku pH tasakaalu säilimist, mis hoiab ära organismi liighappelisuse ja immuunsüsteemi nõrgenemise.

Kuidas tean, et vee pH on aluseline?

Pudelivett ostes tasub jälgida, kas etiketile on märgitud pH tase. Neutraalse vee pH on 7. Vesi, mille pH on üle 7, loetakse aluseliseks ja kõik, mis jääb sellest allapoole, loetakse happeliseks. Kui vee pH on 9,4 siis loetakse seda kõrgelt aluseliseks veeks. Neil, kes soovivad tarbida aluselist vett, tasuks karboniseeritud vett vältida ja juua mullideta mineraalvett. Näiteks Devin (mullideta) mineraalvee pH on 9,4.