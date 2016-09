Heategevusliku teatejooksuga koguti 3400 eurot

Teatejooksu üks eestvedajatest Erik Pallase tänab kõiki, kes eesmärgile kaasa aitasid, teatati. Teatejooksuga kogutud annetused jagunevad pooleks – nii 6-aastase Kertu kui 4-aastase Uljana ravi toetuseks läheb kummalegi 1700 eurot.

Kertu sündis tugevalt enneaegsena lausa kaks ja pool kuud enne tähtaega. Tema kõndimist takistab alajäsemete spastilisus, mistõttu ta vajab liikumiseks nii tugiortoose kui ka kõnniabivahendeid. Uljana on aga sünnijärgse trauma tagajärjel spastiline – see tähendab, et tema lihased on kanged ning lihastoonus on nii kõrge, et liikumine on raske. Annetuste abiga soovisid mõlema lapse pered saada lastele spetsiaalsed taastusravi-jalgrattad, mille abil saab arendada jalgade liikuvust.

Kertu ja Uljana lugusid saab lugeda kodulehel www.teatejooks.ee/toeta.html. Liikumisvõime kaotanud laste ravi Haapsalu Neuroloogilises Rehabilitatsioonikeskuses saab toetada, helistades aastaringselt avatud heategevusnumbril 900 7777 (ühe kõne hind on 7 eurot).