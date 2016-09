Kuidas muusika aitab treeningutes saavutada paremaid tulemusi?

Kõrvaklappide kõrva panemine enne trenni on suuremal osal inimestest täiesti tavaline harjumus, kirjutab The Independent. Ühendus Runners World (jooksjate maailm) leidis, et 75 protsenti inimestest usuvad, et muusika on jooksmise lahutamatu osa.

Seda, kuidas muusika mõjub just kui kütus treeningute ajal, on teadlased uurinud viimase kahe aastakümne jooksul. Bruneli ülikooli sprodipsühholoogia õppejõud dr Costas Karageorghis arvab, et muusika koos oma sõnade ja tempoga võivad muuta inimeste treeningud kordades tulemuslikumaks, sest inimene unustab ära füüsilise pingutusega kaasneva väsimuse.

Muusika kuulamine trenni ajal ei ole mitte ainult tavaliste hobijooksjate argipäev, vaid ka atleedid ja sportlased kuulavad muusikat, et end muust maailmast välja lõigata ja keskenduda vaid treeningutele.

Uuringud on näidanud, et sportlastel võib mingi kindel lugu olla just see, mis viib nad sellisesse seisundisse, kus nad on oma mõtetega vaid trenni juures. Mõned spordi organisatsioonid usuvad, et muusika võib isegi mõnele sportlase anda teise ees eelise.

«Kõige aegade edukaim olümpiavõitja Michael Phelps on tuntud selle poolest, et kuulab enne võistlust hip-hop muusikat,» kommenteeris dr Karageorghis. «See võimaldab tal unustada kogu võistlus eelse melu ja aitab tal keskenduda oma ülesandele.»

Dr Karageorghis usub siiski, et inimesed ei kasuta ära muusika täit potentsiaali. Tema arvates peaks muusikaga trenni tegija endale selgeks tegema, milline muusika tal kõige paremini millist trenni teha aitab.

Dr Karageorghise sõnul saaks muusikat muu hulgas ära kasutada rasvumise epideemia vähendamiseks. «Rasvumine, vähene liikumine ja teise astme diabeet on läänemaailmas tõsised probleemid. Usun, et muusika ja trenn oleks suur osa lahendusest,» märkis ta.