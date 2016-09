Tasulised laboriuuringud – põhjendatud või mitte?

Sage haigus on 2. tüübi diabeet, mis algab vanemas eas ja mille arenemisest annab märku veresuhkru taseme suurenemine, kirjutab PERH oma kodulehel. Ka kilpnäärme haiguste puhul võivad muutused laboriuuringutes eelneda tõsisematele kaebustele. Kõik puutuvad kokku sõprade ja lähedaste haigustega ning sageli tekitab see mõistetava mure, kas minu võimalik haigus avastatakse õigel ajal. Sel juhul on hea kontrollida teatud tervisenäitajaid ja saada laboriarstilt häid nõuandeid.

Siiski tuleb alati meeles pidada, et paljude haiguste puhul ei pruugi uuringute vastused olla muutunud haiguse varases staadiumis ja paljude haiguste puhul ei muutu nad üldse. Siia gruppi kuuluvad näiteks pahaloomulised kasvajad ja südamehaigused, mida laboriuuringutega kuidagi välistada ei saa.

Laboriuuringute tellimise eel tasub laboriarstiga läbi arutada, mida uuringute abil teada soovitakse ja kas laboriuuringute abil on võimalik vastust saada. Näiteks regionaalhaigla laboris tehakse patsientidele tasulisi laboriuuringuid ka juhul, kui patsiendil puudub raviarsti saatekiri või elektroonne tellimus. Kõikide laboriuuringute hind on selles laboris võrdne kehtiva Eesti Haigekassa hinnakirjaga. Laboriuuringuteks on seal kolm võimalust: üksikanalüüsid, kindlad uuringute paketid ja laboriarsti konsultatsioon.