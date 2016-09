Aktiivsusmonitorid võivad kaalukaotust hoopiski raskendada

15 reeglit, mida sportlikud naised alati järgivad

Kas sportlik eluviis tähendab seda, et viis korda nädalas tuleb käia jõusaalis rassimas ja süüa ainult salatit? Tuleb loobuda šokolaadist või leida kõigi toiduainete vahel tervislik tasakaal?

Viis eluhetke: nutiseadmest on kasu vaid täis laetud akuga

Käimas on suvi ja keegi ei taha lihtsalt kodus istuda, vaid liikuda ringi õues, teistes linnades ja loomulikult ka rannas. Seetõttu kordub üks ja sama mure - nutiseadmed on küll võimekad, kuid mitte piisavalt suure toiteallikaga, kirjutab sinu moodi tehnoloogiaportaal Digitark.

Fitbit tõestas, et naine valetas enda vägistamise kohta

Andmed on alati olnud kahe teraga mõõk. Mugavus ühest küljest ning mure privaatsuse ja turvalisuse pärast teisest küljest.

Põhjuseid, miks tasub aktiivsusmonitoriga mõõta oma une kvaliteeti

Paljud aktiivsusmonitorid loevad peale sammude ja südamelöögisageduse ka une kvaliteeti. Milleks seda jälgida?

Testime: kas nutikellast saab uue põlvkonna personaaltreener?

Üks tark seade, mis näitab inimestele, mida oma elustiilis muuta, et olla tervem ja õnnelikum, on nutikell. Lisaks aja näitamisele täidab see väike seade palju funktsioone – toimib kui sportkell, tervisemonitoorija, seadme abil saab muusikat kuulata või sissetulevatele teavitustele kiirelt reageerida. Dietoloog ja harrastussportlane Henri Ruul testis, kuidas Samsungi nutikella Gear S2 ja sellega ühilduva nutitelefoni abil jälgida kehalist aktiivsust ja saavutada seatud eesmärke, olgu selleks siis valmistumine maijooksuks või lihtsalt elu liikuvamaks muutmine.

Üks põhjus, mis räägib aktiivsusmonitori kasutamise vastu

Aktiivsusmonitorid aitavad mõõta une kvaliteeti, samme, südamelöögisagedust ja muudki. Uus uuring tõi aga välja põhjuse, miks võiks nende kasutamisest hoiduda.

Nutikellade maailm laieneb hoogsalt - Eestisse jõudsid Inglismaa brändi uudistooted

Lihtsalt elegantsest disainist ja uskumatust täpsusest ei piisa kellade puhul juba vähemalt aasta – nüüd peab iga kell oskama lisaks lugeda kasutaja samme, teavitama teda postkasti laekunud e-kirjast ja tuletama meelde järgmise kohtumise asukoha.

Aktiivsusmonitor tegi paarile tõeliselt suure üllatuse

Üks New Yorgis elav paarike sai suure üllatuse osaliseks: nimelt said nad tänu Fitbiti aktiivsusmonitorile teada, et ootavad last.

Uuring: aktiivsusmonitorid teevad kasutajaid õnnetuks

Aktiivsusmonitori abil on hea jälgida, kui palju sa päevas liigud, aga kas oled mõelnud sellele, et see pisike vidin võib su meeleolu nukramaks muuta?

Aktiivsusmonitor salvestas kurva hetke, mil kallim jättis mehe maha

Koby Sotol oli hiljuti üsna kurb päev ja tal on andmed, mis seda tõestavad. Tema kallim, kellega mees oli kuu aega koos olnud, jättis ta maha. Hiljem oma aktiivsusmonitori andmeid vaadates avastas Soto, et see täpne hetk on andmetesse salvestatud.

Levinud viga aktiivsusmonitoride kasutamisel

Fitnessimaailmas teevad ilma mitmekülgsed tehnilised seadmed. Selles pole muidugi midagi halba, sest tänu nendele vidinatele võib oma treeningute ja tervisenäitajate kohta väga palju teada saada ja seeläbi tõhusamalt treenida.

Tuntud aktiivsusmonitoride tootja kaevati kohtusse

Populaarsete aktiivsusmonitoride tootja Fitbit kaevati kohtusse, sest seadmete esitatud andmed võivad olla ebatäpsed ja tekitada neist juhindujatele terviseprobleeme.

Nutikellad ja aktiivsusmonitorid said lõpuks populaarseks

Kantavaid seadmeid, mille hulka loetakse nii nutikellad kui lihtsad aktiivsusmonitorid, saadab müügiedu. Uuringufirma IDC andmetel müüdi tänavu kolmandas kvartalis maailmas kokku 21 miljonit seadet – seda on koguni kolm korda rohkem kui mullu samal ajal.

Inimesed lekitavad teadmatusest oma konfidentsiaalseid andmeid

Nutikellade ja aktiivsusmonitoride kasutajad ei mõtle sageli sellele, et need seadmed võivad edastada kasutaja teadmata sensitiivset infot.

Aktiivsusmonitor hoiab tervisehullul silma peal

Poest leiab hulga eri hinnaklassis aktiivsusmonitore, mis mõõdavad samme, läbitud vahemaad ja isegi toitumist. Kuid mis kasu neist on?