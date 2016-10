Peavalu käes kannatanud last saab aidata

Alkoholi jäljendav jook päästaks pohmellist

Uus ühend «alcosynth» on loodud imiteerima alkoholijoobes tekkivat meeleolu, ent erinevalt meelemürgist ei tekita see järgmisel päeval suukuivust, iiveldust ega tüütut peavalu.

Kasvav trend: inimesed ronivad haigena tööle

Kuigi viimastel nädalatel on haigestunud üha enam inimesi hingamisteede viirushaigustesse, ei pöördu paljud perearsti poole, vaid jätkavad töölkäimist.

Kui palju kohvi on liiga palju?

Tervetel täiskasvanutel peetakse enam-jaolt ohutuks koguseks kuni 400 mg kofeiini päevas.

Kuidas ennetada külmetuse sümptomeid?

Muutused mao ja vere pH-s annavad endast märku enesetunde halvenemisega. Organismi liigne happelisus nõrgendab immuunsüsteemi. pH taseme varieerumine on loomulik, näiteks sülje pH tase on 6.3-7.3, maos hoopis 1.35-3.5. Kõige tundlikum muutustele on vere pH, mis tervislikus seisundis on 7.35-7.45. Loe lähemalt, kuidas on võimalik regulaarse aluselise vee joomisega efektiivselt ennetada ja leevendada külmetuse sümptomeid.

Kuidas hoida lapse silmi ülepingutusest tulenevate nägemishäirete eest?

Väikesed nägemisprobleemid võivad olla ka õpiraskuste põhjusteks. Uduse nägemise korral muutuvad lapsed rahutuks, ei taha tunnis paigal püsida, lugeda ega kodutöid teha. Isegi kui nägemisteravus on korras, võib lapsel olla CI (convergence insufficency), mis tähendab nõrka silmade sissepöördumise võimet. Kui selle lähedale vaatamise omadusega on probleeme, siis võib laps õppimises maha jääda ning lugemisraskused tekkida. Optikapoodides CI'd tavaliselt ei avastata, sest see vajab põhjalikumat kontrolli.

Kurb statistika: missuguseid vähiliike põevad Eesti lapsed

Ehki Eesti lastel esineb vähki õnneks üliharva, diagnoositakse lastel aastas ligikaudu 35 esmast pahaloomulise kasvaja juhtu.

Kuidas valida valuvaigistit?

Valuvaigisti valimine peavalu korral võib tunduda kerge ülesandena, aga see ei pruugi sugugi nii olla. Mida peaks arvesse võtma valuvaigisti valikul?

Need vaimse ja füüsilise tervise seosed on tõestust leidnud

Kõige tähtsam avastus, mida tänapäevaks on tõestatud, on kindlasti depressiooni ja haiguse seos. Stress ja depressioon on väga tihedalt omavahel seotud, kuid keeruliste kanalite kaudu.

Psühholoog aitab: kuidas toetada lapse kohanemist lasteaiaga

Arengupsühholoogid leiavad, et umbes kolm esimest eluaastat ei vaja laps suurt seltskonda ega sotsialiseerimist. Lapsele piisab talle kõige lähematest pereliikmetest ja turvalisest kodusest keskkonnast, et areneda, küpseda ja kasvada. Seega ei ole ühegi väikelapse vajadus käia lasteaias. See on tingitud adekvaatsetest elulistest teguritest ja vanemate otsustest, kirjutab Perekeskuse Sina ja Mina uudiskirjas psühholoog ja Gordoni perekooli koolitaja Õnne Aas-Udam.