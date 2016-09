Arstide liit: peaminister väänab arve enda kasuks

«Kui tervishoiutöötajate põhiline mure on see, et tervishoiu rahastamise suurendamine on möödapääsmatu, aga poliitilised otsused selleks on tegemata, siis hr. peaminister arvab, et Eesti tervishoiu rahastamissüsteem tervikuna on toimiv ja seetõttu ei pea ta vajalikuks muuta praeguse süsteemi põhielemente,» kirjutab arstide liit Facebookis.

Arstide liit leiab, et kui peaminister Taavi Rõivas toob välja, et haigekassa eelarve osakaal SKP-st on viimase kümne aastaga rohkem kui neljandiku kasvanud, siis tegelikult võiks ka öelda, et alates 2008. aastast ei ole haigekassa eelarve osakaal SKPst kasvanud. Rõivas rõhutab süsteemi kiitmiseks, et haigekassa eelarve on kümne aastaga kasvanud 3,8 protsendilt SKPst 4,9 protsendini, millele lisanduvad eraldised riigieelarvest ja patsientide omaosalus. Arstide liidu arvates tuleks aga hoopis muret tunda selle üle, et praeguste plaanide järgi kasvab järgmisel aastal haigekassa eelarve osakaal SKPst vaid 0,1 protsendi võrra ja 2017.–2020. aastal ei ole osakaalu kasvu SKPst üldse ette näha.

Arstide liidu hinnangul on arusaamatu, kus oleks pidanud tulema raha, mis oleks Rõivase sõnul alles jäänud siis, kui haigekassa eelarvet oleks õigesti planeeritud.