Paljudes deodorantides sisalduv aine võib põhjustada vähki

Šveitsis läbiviidud uuringust selgus, et deodorandid, mis sisaldavad alumiinium soolasid võivad tekitada rinnavähki, kirjutab The Independent.

Esmalt tehti katseid eraldatud rinnanäärmete rakkudega ning hiljem korrati seda hiirte peal. Tulemused olid samad – pikaaegne alumiiniumiga kokkupuude võib tekitada kasvajaid.

«Usun, et pekaisme vältima kiki deodorante, mis sisaldavad alumiinium sooli,» kommenteeris uuringu kaasautor Andre-Pascal Sappino.

«Väga raske on olla kindel, et kas nii-öelda «alumiiniumita» deodorandid on ka tegelikult alumiiniumita,» lisas Geneva ülikooli onkoloogia professor.

Sappino sõnul suhtuti nende esialgsesse uuringusse skeptiliselt, kuid kui nad tulid välja ka teise uuringuga, siis tõusis avalik huvi.

Siiani kahtlustati, et alumiinium soolad võivad olla ohtlikud, kuid nüüd on see leidnud kinnitust. «Asbets on odav ja väga hea tootmismaterjal, kuid kahjulik. Selle keelustamiseks läks 50 aastat, me loodame, et alumiinium sooladega nii kaua ei lähe,» sõnas Sappino.

Kuna uuringul ei ole veel täielikku ametlikku seost rinnavähiga, soovitab Sappino naistel vältida alumiinium soolasid sisaldavaid deodorante. Ka mehed peaksid olema ettevaatlikumad alumiinium soolade suhtes.

Onkoloogi sõnul on ta valmis kosmeetikatööstuse vastulöögiks. «Sõda algab. Nad ilmselt hakkavad käituma nagu tubakatööstus ja väitma, et meil puuduvad tõendid inimeste seast.»