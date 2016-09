Regionaalhaigla uus juht: inimene väljastpoolt meditsiini annab vürtsi juurde

«Mu ambitsioon on juhtida Eesti suurimat haiglat ja mul on kindlasti, mida pakkuda regionaalhaiglale, kuigi loomulikult see on suur ja pidev õppetund,» lausus Peedu ja lisas, et koos kliinilise poolega tegutsedes leitakse head lahendused.

Valituks osutumine tuli seni rahandusministeeriumi halduspoliitika asekantslerina töötanud Peedule üllatusena, sest ta viibis sel ajal välislähetuses. Samas nentis ta, et teiste konkursil osalenute nimed olid talle meedia kaudu teada ning mehel on hea meel, et konkurss oli olemas. Juhatuse esimeheks kandideeris 15 inimest.

Peedu oli PERHi nõukogu liige üle nelja aasta. «Kui meil olid tõsisemad vestlused Tõnis Allikuga tema võimalikust korruptsioonist, siis ka minul oli mõte, et pärast seda, kui Tõnis Allik esitas lahkumisavalduse, olen nõukogu liige ja valin uut juhatuse esimeest,» rääkis Peedu. Temaga võtsid aga ühendust regionaalhaigla kliinikute juhid ning rääkisid talle mõttest kandideerida haigla uueks juhatuse esimeheks, sest Peedu oli neile oma tegevusega nõukogus silma jäänud.

Peedu arutas plaani oma lähedaste inimestega ja esitas avalduse. «Nõukogu on andnud mulle palju kogemusi ja ka asekantslerina vastutan riigi osaluspoliitika eest ja olen mitmetes teistes nõukogudes,» lausus regionaalhaigla uus juhatuse esimees ja lisas, et praeguses olukorras näeb ta end PERHile kasulikuna.

Meditsiini vastu on mees enda sõnul kogu aeg huvi tundnud. «Tõepoolest, ma olen hariduselt jurist ja ma ei läinud meditsiini studeerima, aga see valdkond on mind kogu aeg motiveerinud ja ma tundsin seda väga hästi ka siis, kui ma olin nõukogu liige,» rääkis ta. Peedu hinnangul peakski nõukogu liikmetel, kes kuuluvad riigi äriühingusse või sihtasutusse, olema side või soov teemaga tegeleda.

Ootusärevust tekitab uuele juhile haigla suurus ja tegevuste laiahaardelisus. Samuti ka väga kriitilised teemad, nagu rahastamine ja kinnisvaraga tegelemine. «Tööpõld on lai, regionaalhaigla vajab tugevaid juhte,» lausus Peedu. Neid tema hinnangul haiglas küll on, kuid nagu ka haigla varasem juhtkond on välja toonud, tuleb tegelda ka juhtide järelkasvuga.

Uues ametis kohtub Peedu esmalt kõigi kliinikute juhtidega ning arutab läbi prioriteetsemad ja kriitilisemad teemad. Samuti on ees nõukogu ajagraafikud, plaanid uuendada arengukava ja tegevuskava ning suhelda tuleb ka näiteks haiglate liiduga. «Kõik tundub väga ambitsioonikas ja huvitav,» lausus ta.

Peedu alustab PEHRi juhatuse esimehena tööd 1. novembril.