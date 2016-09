Levinud tervisemüüdid: tegelikult kulutad seksiga vaid 20 kalorit

USA perearstid tegid oma patsientide seas küsitluse, et selgitada välja, kui suur osa neist usub siiani nelja ülekaalulisusega seotud levinud tervisemüüti, mille teadlased on juba ammu ümber lükanud, vahendab CNN. Kokku küsitleti 300 inimest, kellest enamik (76 protsenti) olid naised. 76 protsendil küsitletutel oli kas kesk- või kõrgharidus.

Uuriti, kas küsitletud usuvad järgmistesse müütidesse:

1. Väikesed toitumist või liikumist puudutavad muutused viivad suurte, pikaajaliste kaalumuutusteni.

Kahjuks ei vasta see tõele. Kaalulangetamisel võib kaks pluss kaks heal juhul võrduda kolme, mitte neljaga, sest inimese keha püüab pidevalt sama kaalu säilitada. See ei tähenda, et väikeste tervislike valikute tegemisest üldse kasu ei ole, vaid seda, et väikeste muudatustega ei ole tavaliselt võimalik saavutada suuri kaalulangetamisega seotud eesmärke. Selleks on tarvis elustiilis ja toitumises suuremaid muutusi teha.

2. Kaalu langetades tuleks seada endale realistlikke eesmärke, sest muidu sattub inimene stressi ega langeta kaalu.

Uuringu läbi viinud arstide sõnul tulevad paljud patsiendid nende juurde auahnete kaalulangetamise plaanidega ja perearstid soovitavad nende saavutamiseks tegutsema hakata. Ei ole ühtegi tõendit selle kohta, et suurelt mõtlemine tekitaks stressi. Paremate tulemuste saavutamiseni võib see aga viia küll.

3. Kiire ja suur kaalulanguse järel ei jää kehakaal nii madalaks kui aeglase kaalulangetuse korral.

Uuringud on näidanud, et suur kaalulangetus elustiili muutmise alguses annab tegelikult ka pikaajalisemalt madalama kehakaalu. Uuringu teinud perearstide sõnul ei ole ühtegi tõendit selle kohta, et aeglane kaalulangetus annaks parema tulemuse. Tunnustatud Eesti toitumisnõustajad rõhutavad siiski, et väga kiire kaalulangetus ei ole tervislik.

4. Üks kord seksimine põletab sama palju kaloreid kui pooleteise kilomeetri kõndimine.

Kahju küll, aga 30-aastased mehed seksivad keskmiselt korraga kuus minutit ja kaotavad selle käigus vaid 20 kalorit. Seda on vaid 14 kalorit rohkem kui istumine ja teleri vaatamine. Kui oled hellitanud mõtet, et seks ongi sinu tänase päeva trenn, siis mõtle veel kord järele.

Uuringus küsitletud ameeriklastest uskus esimest müüti 85, teist 94, kolmandat 85 ja neljandat 61 protsenti. Arste üllatasid nii need arvud kui seegi, et küsitletute sugu ega vanus nende teadmisi märkimisväärselt ei mõjutanud.