Haiglast tagasi saadetud rootslanna sünnitas tualetis

31. nädalat rase naisel hakkasid alakõhus tugevad valud ja ta helistas nõuandetelefonile, kust tal soovitati pöörduda haiglasse, et uurida, kas tekkinud on kuseteede põletik, kirjutab Kvällsposten. Lääne-Rootsist pärit ja lihavõttepühadeks riigi lõunaossa tulnud naine läks murega Ystadi haiglasse, kus valude põhjust ei leitud.

Haiglast saadeti naine edasi naistekliinikusse, kus leiti tema uriinist verd. Naisele anti kaasa ravim, mida kasutatakse kuseteede põletiku korral. Tal soovitati ka pärast puhkuselt naasmist kodus ämmaemanda poole pöörduda.

Probleem süvenes ja hilistel õhtutundidel pöördus naine taas haigla poole. Ta kirjeldas, et tunneb, nagu oleks püksi teinud ja usub, et veed on ära tulnud. Naistekliinikus tehti südamefilm ja tupesisene ultraheli, kuid sealsed arstid ei märganud midagi iseäralikku. Naine rääkis küll, et tal olid väga suured valud, kuid talle vastati, et tõenäoliselt tuleb see kuseteede põletikust. Seejärel saadeti ta jälle koju.

Selleks ajaks oli kell juba üks öösel ja valud ei andnud järele. Kell 1.30 öösel helistas naise mees haiglasse ja selgitas, et naisel on nii halb, et ta ei saa rääkidagi. Vastuseks öeldi talle, et võiks võtta paratsetamooli sisaldavat ravimit Alvedoni.

Naine jooksis tualetti, kus tal oli kolm emaka kokkutõmmet, pingutas korraks ja sünnitas poja. Seejärel tuli tal 28 minutit kiirabi oodata. Kohale tulnud meedikud viisid vastse ema haiglasse.

Beebi tuli ilmale oodatust üheksa nädalat varem. Tänaseks on küll naise ja lapsega kõik korras, kuid noor ema on siiski pöördunud ametiasutuste poole, et meedikute veale tähelepanu juhtida. «Soovin üksnes, et asja uuritaks ja juhtunust õpitaks, nii et tulevikus saaks vältida seda, et keegi sünnitab ettenähtust üheksa nädalat varem üksi tualetis ja peab kiirabi saabumist ootama 28 minutit. Ma ei julge mõeldagi, mis oleks võinud juhtuda, kui sünnitusel oleks midagi valesti läinud,» rääkis ta.