Pärnu laste ja noorte vaimse tervise keskuses enam inimesi vastu ei võeta

Alates 2014. aasta 1. jaanuarist viis Pärnu haigla ellu projekti «Pärnumaa laste ja noorte vaimse tervise keskus», mida rahastati Norra finantsmehhanismi toetusel programmist «Rahvatervis». Keskus tegutseb Pärnu haigla psühhiaatriakliiniku koosseisus. Seoses projektiperioodi ja rahastuse lõppemisega tänavu 31. detsembril lõpetab vaimse tervise keskus uute klientide vastuvõtu alates 3. oktoobrist, et tagada vajalikud teenused praegu keskuses töös olevatele klientidele käesoleva aasta lõpuni.

Keskuse jätkamise võimaliku rahastamise üle toimuvad regulaarsed arutelud ja konsultatsioonid koostöös Pärnu Haigla, sotsiaalministeriumi, Pärnumaa Omavalitsuste Liidu, Pärnu maavalitsuse ja Pärnu linnavalitsusega. Käesolevaks ajaks aga konkreetseid kokkuleppeid võimaliku rahastusmudeli ja jätkusuutlikkuse osas keskusel kahjuks ei ole. Samas loodab haigla, et eri institutsioonide ühiste jõupingutuste tulemusena selgub väljaarendatud keskuse saatus lähiajal.

Keskus on ligemale kolme tegutsemisaasta jooksul pakkunud Pärnumaa elanikele erinevaid laste ja noorukite vaimse tervise teenuseid ning augusti lõpu seisuga on abi saanud 605 last ja nende peret. Kokku on osutatud 10 665 erinevat teenust, nende hulgas psühholoogiline nõustamine, pereteraapia, loovteraapia, konsultatsioonid ja sotsiaalnõustamine. Samuti on osutatud psühholoogilist kriisiabi, viidud läbi koolitusi ja supervisioone. Pärnumaa keskus on keskendunud oma tegevuses juhtumi- ja vajadusepõhisele laste ja noorte tervise keskuse mudelile, mis koondab erinevaid teenuseid, koolitusi ja meditsiini-, hariduse- ja sotsiaalvaldkondade vahelist koostööd.