Neerukividega tasub minna lõbustusparki

Jõnksud ja raputamine võib aidata väikseid neerukive organismist välja viia, kirjutab CNN.

Üks uuringu juhtidest dr David Wartinger USA Michigani osariigi ülikoolist rääkis, et uuringu läbiviimiseks tuli luua silikoonist mudel, mille sees olid neerukivid ja uriin. Mudel pandi seljakotti ja uurijad seadsid sammu Disneylandi lõbustusparki, millega oli uuringu läbiviimine kokku lepitud. Lõbustuspargis panid nad silikoonmudeliga seljakoti istudes üksteise vahele, umbes sama kõrgele, kui asuvad inimese neerud. Uurijad kordasid katset mitmeid kordi. Katse käigus nägid uurijad, kuidas kivid mudelis liikusid ja said teha selle põhjal järeldusi.

Sellisele mõttele tulid teadlased tänu patsiendile, kes sai enda sõnul Ameerika mägedel sõites kolmest neerukivist lahti. Wartingeri sõnul oli isegi küünilise inimesena raske patsiendi sõnu mitte uskuda. Ta lisas, et ka varasemalt on patsiendid rääkinud, et puhkuse ajal lõbustusparki minnes kaovad neerukivid justkui iseenesest.

Dr Wartingeri hinnangul pole selles midagi imelikku, et väiksemad neerukivid Ameerika mägedel sõites kehast väljuvad. Tema sõnul sobib see nn meetod eelkõige inimestele, kelle neerukivid on neli millimeetrit või väiksemad.

Uuring avaldati ajakirjas Journal of the American Osteopathic Association.