Kolm soovitust, mis aitavad külmetushaigusele pidurit tõmmata

1. Puhkus ja soe tee

Esimeste külmetusnähtude ilmumisel on oluline end kohe üles soojendada. Üheks parimaks võimaluseks on sooja taimetee joomine, kuhu on hea lisada ka ingverit ja mett. Mesilassaadused aitavad tugevdada immuunsüsteemi, kiirendada ainevahetust, võidelda bakteritega ning mõjuvad organismile muidu turgutavalt.

Hästi mõjub ka jalavann sinepipulbriga, mida ei ole aga soovitatav teha palaviku korral, sest kehatemperatuur võib veelgi tõusta.

Kõige olulisem on aga puhkus ja magamine. Paljud unustavad ära, et viirustega võitlemisele ei aita kaasa tööle või kooli minemine. Pigem teeb see just karuteene. Seda enam, et kollektiiviga kokku puutudes on oht viirust levitada. Võimalusel tuleks eemale hoida just nõrgema immuunsussüsteemiga inimestest – väikelastest, krooniliste haigustega inimestest ning eakatest. Oluline on külmetus korralikult välja ravida ja mitte lasta sel vinduda.

2. Esmane abi koduapteegist

Viirused tulevad alati ootamatult ja keegi pole haiguste ilmnemiseks valmis. Küll aga saab valmis seada koduse apteegi, mis haigusele kiirelt punkti aitaks panna. Näiteks on haiguse esmaste sümptomite ilmnedes soovitatav ühekorraga võtta isegi kuni 1000 milligrammi C-vitamiini. Haigusi aitab ennetada ka D-vitamiin.

Kui on tunda, et algamas on nohu või kurguvalu, võib olla kasu nina loputamisest. Heaks abimeheks on ka taruvaiku sisaldavad spreid, tabletid ja pastillid, mis on antiseptilised ja valu leevendava toimega.

Ok­toob­ris-no­vemb­ris on hea organismi tugevdada, tehes näiteks komp­leks­vi­ta­mii­ni­de kuuri või võt­ta immuunsuse tõhustamiseks küüs­lau­gu, pu­na­se päe­va­kü­ba­ra või as­tel­pa­ju pre­pa­raa­te. Tu­gev or­ga­nism peab tal­ve­kül­ma­de­le ja hai­gus­epu­han­gu­te­le pa­re­mi­ni vas­tu.

3. Paranemist toetavad tegevused

Toiduainetest peaks vältima magusat, sest see annab viirustele jõudu juurde. Ka piimatoodete tarbimist võiks haiguse ajal vähendada, sest need suurendavad kehas lima tootmist, mis võib külmetushaigust hullemaks muuta. Kindlasti tuleb eemale hoida alkoholist ning piirata suitsetamist.

Kui ei ole palavikku, vaid ainult nohu, on abi ka rahulikust jalutuskäigust. Õues on õhuniiskus suurem, see niisutab limaskesti ja paneb nina jooksma. Õue minnes tuleb kindlasti riietuda vastavalt ilmastikule, et mitte külmetuda, aga ka mitte higistada.