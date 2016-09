Kolumbia arst David Majana Navarro ja operatsiooniõde Angelica Mejia opereerivad videol popmuusika taustal patsiendi kõhupiirkonnast, kuid katkestavad siis korraga töö ja hakkavad hoogsalt tantsima ja naerma. Seejärel katkestavad nad selle tegevuse poole pealt, võtavad tööriistad uuesti kätte ja jätkavad operatsiooni, nagu midagi ei oleks juhtunud.

Kuigi seni ei ole tõestatud, kas tegemist on kummalise naljaga või päriselt toimunud vahejuhtumiga, vahendab news.com.au. Sellegipoolest on Kolumbia suuruselt teise linna Medellini poliitik Bernardo Alejandro Guerra, kellele videot näidati, veendunud, et meedikud tuleb oma käitumise eest vastutusele võtta. «See näitab, et arstidel ei ole piisavalt eetikat ega austust patsiendi ega oma ameti vastu,» rääkis ta. Guerra sõnul on eriti kummaline, et videol ei ole näha narkoosiarsti, kes lubab kolleegidel rahumeeli reegleid rikkuda ja ruumis tantsida.

Videol näha olevad kirurg ja õde töötavad Medellinis asuvas Arte y Cuerpo kliinikus. Navarro on video lekitamises süüdistanud oma endist partnerit Carmen Calderoni.