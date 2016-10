Kuidas tagada toidu kvaliteet toiduveo teenust kasutades?

Inimeste ootused toidu koju tellimisel on üldjuhul järgmised: toit saabub mõistliku aja jooksul (kuni tund aega), toidu temperatuur on õige, toit näeb isuäratav välja ning maitseb hästi. Lisandväärtust annab meeldiv teenindus ning võimalus toidu eest tasuda sobival moel, kas sularahas, kaardiga makstes või interneti panga kaudu. Paraku on Eestis aga palju restorane või teenusepakkujaid, kes ei suuda tagada eelpool mainitud tingimuste täitmist. Miks?

Paljude restoranide jaoks ei ole majanduslikult otstarbekas toitu ise koju tarnida, mistõttu kasutatakse vastavaid teenusepakkujaid. Vastavalt Veterinaar- ja Toiduameti (VTA) nõuetele peavad toiduveo teenust pakkuvad ettevõtted täitma kindlaid hügieenireegleid, puhastama ja pesema sõidukeid ning tagama kindla õhutemperatuuri, mis on sobilik toidu transportimiseks. Lisaks peab toiduveoga tegelev töötaja käima tervisekontrollis ja omama kehtivat tervisetõendit. Nende nõudmiste täitmine käib aga paljudele toiduveo teenust pakkuvatele ettevõtetele üle jõu, sest nõuab täiendavaid ressursse. Paraku tähendab nõuete eiramine kliendi jaoks seda, et tellitud toit ei pruugi temani saabuda sellisel temperatuuril nagu peaks. Kui valmistoitu transporditakse kas hooletult või nõuetele mitte vastava sõidukiga, võib kliendini jõudnud toidu välimus kardinaalselt erineda sellest, kuidas toit restorani poolt teele pandi.

Kuidas valida head teenusepakkujat?

Üha kasvav nõudlus toiduveo teenuse järgi on avanud turu erinevatele teenusepakkujatele, kelle tööpõhimõtted on erinevad. Kusagile ei ole kadunud nii-öelda traditsiooniline koju tellimine, mis tähendab seda, et klient helistab restorani, annab tellimuse sisse ja restoran toimetab toidu kas oma ressurssidega või kulleriteenust kasutades kliendini. Sellisel juhul puudub kliendil ülevaade toidu valmimise protsessist ja selle transpordist. Teine, innovaatilisem ja usaldusväärsem viis toidu tellimiseks on kasutada selleks mõeldud spetsiaalset platvormi, nagu näiteks oktoobris Tallinnasse laienenud Tellitoit.ee.

Tartu ja Pärnu populaarseim toidu tellimise platvormi Tellitoit.ee kasutamiseks ei ole vajalik kasutajaks registreerimine või eraldi rakenduse alla laadimine. Piisab vaid veebilehe Tellitoit.ee külastamisest. Tellimuse esitamine võtab aega kõigest paar minutit, peale mida saab Tellitoit.ee veebilehel reaalajas jälgida kogu tellimuse protsessi, alustades toidu valmimisega ja lõpetades kulleri sõiduteekonnaga. Toit jõuab tellijani keskmiselt 25-40 minuti jooksul, kuid tuleb ette ka olukordi, mil ooteaeg on pikem. Tellimuse eest on võimalik tasuda nii sularahas, kaardimaksega kui ka internetipanga kaudu. Lisaks pöörab Tellitoit.ee suurt tähelepanu ka VTA nõutele, järgides hügieenireegleid ning kasutades spetsiaalselt toiduveole mõeldud ametiautosid, milles on tagatud toidu jaoks sobiv temperatuur. Ühtlasi on kõik Tellitoit.ee kullerid saanud vastava koolituse ja läbinud ka tervisekontrolli, mida tõendab kehtiv tervisetõend. Kliendi jaoks on see märk sellest, et tema toit on kindlates kätes.

Samas on turule sisenenud ka selliseid teenusepakkujaid, kes vaatavad VTA nõuetele läbi sõrmede, põhjendades seda jagamismajanduse põhimõtetega. Ühest küljest võib kõlada uudsena, et toit toimetatakse koju jalgratta või mopeediga, kuid teisalt on küsitav, mis temperatuuril ja kujul see toit lõpuks tarbijani jõuab. Seega tasub kaaluda, kas selline toiduveo viis on ikka kliendi jaoks ohutu või mitte.

Toidu tellimisel tulekski arvesse võtta mugavust, usaldusväärsust, kvaliteeti ja ohutust. Nii nagu on oluline toidu valmimise aeg, on oluline ka maitseelamus, mille tagab toidu õige temperatuur ja hea välimus. Vähemtähtsaks ei saa pidada kindlustunnet, et toitu käsitlevad oma ala professionaalid, kes on läbinud nii vastavad koolitused kui ka tervisekontrolli.