Eesti inimene kulutab ravimitele üha rohkem

Ravimiameti analüüs näitab, et 2015. aastal kulutas Eesti elanik ravimitele ligikaudu 229 eurot aastas, kirjutab Terviseuudised. Sellest 178 eurot kulus üldapteekides ja 52 eurot haiglaapteekides. Aastal 2006. aastal olid kulutused ühe elaniku aga kohta keskmiselt 123 eurot, millest 105 eurot kulus üldapteekides ja 17 eurot haiglaapteekides.

Ravimiameti ravimiohutuse osakonna juhataja Ott Laiuse sõnul kasvavad kulutused ravimitele enamikes riikides. «Kuna lääneriikides kasutatakse ravimeid oluliselt rohkem kui Eestis, siis ei pruugi kulutuste kasv olla nii suur kui meil, kuid üldiselt näitavad numbrid siiski tõusutrendi,» lisas ta.

Eestiga jätkates ütles Laius, et hinnatõus pole ravimikulutuste kasvu kaugeltki peamine põhjus. Enamik ravimeid, mis olid kasutusel 2000ndate keskel, on läinud tema sõnul pigem odavamaks, sest geneerilised ravimid, mis turule lisanduvad tekitavad hinnasurve ning ravimid muutuvad nendes ravimrühmades odavamaks. Mis aga tõstab ravimikulutusi, on uute ja kallite ravimite kasutusele võtmine ning ravimite kasutamise üldine suurenemine.

Tarbimine on tõusnud peaaegu kõikides ravimrühmades. «Erandiks on antibiootikumid, mille kasutamine on jäänud peaaegu samaks ning see on äärmiselt oluline, et vähendada antibiootikumide resistentsuse levikut,» ütles Laius. Ta lisas, et teiste suuremate ravimrühmade - südame-, diabeedi-, astma- jne ravimite kasutamine on tõusnud.

