Akne võib tulla täiskasvanuna kasuks

Sellisele tulemusele jõudsid King's College Londoni teadlased, kes uurisid 1205 naissoost kaksikul, kirjutab BBC.

Spetsialistide sõnul tähendab see, et aknega nahal on n-ö sisseehitatud kaitse vananemise vastu, mis tähendab, et kortsud ilmnevad hiljem.

Teadlased leidsid nimelt, et aknega inimeste verelibledel on kromosoomide otsas pikemad kaitsvad osad, telomeerid. Telomeerid lühenevad aja jooksul ning inimestel, kel on pikemad telomeerid, vananevad aeglasemalt kui lühemate telomeeridega inimesed.

Uurijad tõdesid, et nahaarstid on ka varasemalt tõdenud, et aknega inimesed vananevad aeglasemalt, kuid seni pole olnud sellele teaduslikku tõestust. Samas lisasid uurijad, et teema vajab veel põhjalikumat uurimist.