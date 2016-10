Pohmelli kahtlustanud tudeng suri

Ema sõnul esinesid tütrel ebamäärased sümptomid, nõrk peavalu ja iiveldus, ja mõne tunni pärast oli ta surnud, kirjutab Independent. 21-aastane neiu käis eelmisel öösel sõpradega peol ning arvas hommikul, et tal on halb olla eelmisel õhtul tarbitud alkoholi tõttu.

Jennifer Gray viidi haiglasse kergete gripilaadsete sümptomitega, kuid tema seisund halvenes kiiresti ja ta langes koomasse.

Alles pärast surma said tüdruku vanemad Edwina (52) ja Jamie (55) teada, et tütrel oli bakteriaalne meningiit. Tüdruku isa sõnul tuli see haigus väga ootamatult ning see on halvim asi, mis võib juhtuda vanematega, kel on vaid üks laps. Isa on väga kurb, et ei näe kunagi oma tütart abiellumas.

Haiglast öeldi, et nad pole näinud, et haigus areneks nii kiiresti kui Jenniferil.