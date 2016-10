Kas külm dušš on tõesti nii kasulik?

Ka hiljutises Hollandi teadlaste uuringus käsitleti külma duši all käimise mõju ning jõuti taaskord järeldusele selle kasulikkuses, kirjutab Independent. Uuringus osalejad, kes karastasid end pesukorra lõpus külma veega, paranesid kiiremini haigustest ja olid vähem aeg töölt eemal.

Uuringus osales 3000 inimest ning neist kahe kolmandiku sõnul tõstis külm dušš nende energiataset sama palju kui tass kohvi.

30-päevase külma duši all käimise väljakutse vastu võtnud Sophie Kreitzberg tõdes, et ta tundis end tänu uuele harjumusele väga hästi ning soovitab külma duši neile, kel on tarvis kiirelt energiat saada ning tuju parandada.

Samas ei ole teaduslikku tõestust, et külm vesi muudaks vaimselt erksamaks. Küll aga saab keha jäise vee alla minnes kerge šoki ning inimene hakkab sügavamalt hingama ning see kiirendab südame löögisagedust, muudab vereringesüsteemi aktiivsemaks ning vabastab endorfiine.

Dr Chris Van Tulleken on püüdunud kasutada külma duši ka depressiooni ravimise meetodina. Sarah'le, kes on võtnud antidepressante kaheksa aastat, kirjutati välja ujumine külmas vees, et tema tuju parandada.