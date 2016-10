Looduslik energiat andev aine, mis pikendab südamehaigete elu

Sellised hämmastavad tulemused Q-Symbio uuringus üllatavad kardiolooge ja annavad nõrkade südametega inimestele uue lootuse, kirjutab Terviseuudised.

Südamepuudulikkusega patsientide seas, kellele anti lisaks nende igapäevastele ravimitele vitamiinilaadset toidulisandit nimega koensüüm Q10, esines 43% vähem surmajuhtumeid võrreldes nendega, kes said ainult tavapärast ravi.

See uuring avaldati mainekas kardioloogiaajakirjas Journal of the American College of Cardiology ja on kogunud üle maailma tuntust.

Koensüümi Q10 on juba üle 25 aasta kasutanud inimesed, kellel on vaja lisaenergiat, näiteks sportlased, karjääri-inimesed, pensionärid. Ka tänasel päeval on see 45+ vanuses inimeste seas väga populaarne toidulisand, kuna annab kõikidele keharakkudele energiat juurde. Praeguseks on selgunud, et südamerakud vajavad kõige rohkem energiat ja seega ka koensüümi Q10. Seda kinnitab ka Q-Symbio uuring, millest tuleb välja, et see aine andis südamele nii palju energiat juurde, et kroonilise südamehaigusega inimestel oli palju suurem tõenäosus kauem elada.

