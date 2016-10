Arstid eemaldasid noormehelt ligi 18-sentimeetrise saba

Operatsioon läks hästi, kirjutab Metro. Meditsiiniliselt nimetatakse seda seisundit neuroloogiliseks kõrvalekaldeks. See seisund on nähtav juba pärast sündi ning selle saab ära opereerida. Selle juhtumi korral aga perekond seda ei soovinud.

18-aastane noormees oli elanud sabaga kogu elu, sest tema vanemad uskusid, et see toob head õnne ning selle eemaldamisega oleks võinud kaasneda sotsiaalsed stigmad. Samuti ei põhjustanud see talle seni terviseprobleeme.

Septembris otsustas aga noormees saba eemaldada, sest see pani ta alaselja valutama, tal oli raske istuda ja magada. Samuti oli tal tekkinud psühholoogiline probleem, sest saba kasvas üha pikemaks ning seda oli aina raskem riietega kohandada.

Riigihaigla neurokirurgia osakonna juhataja dr Pramod Giri tõdes, et selline juhtum on väga harv ning nemad ei ole sellist olukorda oma haiglas varem näinud. Operatsioon ei olnud tema hinnangul keeruline, kuid saba võib hõlmata mingis osas seljaaju, mistõttu tuli olla siiski ettevaatlik. Giri lisas, et õnneks polnud tema sabas aga luu- või lihaskudet, mis oleks muutunud lõikuse keerulisemaks. Videot lõikusest näeb siit.

Noormees saab peagi haiglast koju. Ta on väga õnnelik, saab korralikult istuda ja magada ning tunneb end enesekindlamalt.