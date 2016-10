Ametnik soovitab: aevastage varrukasse

«Hongkongi gripitüve saabumist Euroopasse ennustas rahvusvaheline maailma terviseorganisatsioon ja sellepärast on 2016-2017 hooaja vaktsiin on just selle tüve järgi tehtud,» rääkis terviseameti spetsialist Irina Filippova venekeelsele Postimehele.

Eestis on see gripivaktsiin olemas ja seda saab soetada apteegist. Vaktsineerima peaksid end eriti 65-aastased ja vanemad inimesed, kellel on kroonilised haigused, aga ka lapsed ja rasedad. Filippova sõnul on Eestis alanud viirushaiguste periood ning üks gripp on üks neist.

Filippova sõnul on gripp tõsine nakkushaigus, mis levib piisknakkusega või otsesel kokkupuutel. Sageli levib gripp aevastades või köhides. Nii satuvad piisad hingamisteedesse, kus viirus hakkab arenema. Ka aitavad gripi levimisele kaasa pesemata käed.

Aevastades või köhides satuvad piisad kätele ja kui neid ei pesta, siis satuvad need kontaktpindadele nagu ukselingid, telefonid, arvutiklaviatuur jms. «Ärge kunagi aevastage lahtine käsi või rusikas suu ees, parem aevastage varrukasse,» soovitab Filippova.

Gripiviirus mõjutab kiiresti hingamisteid ja limaskesta (nö ninast bronhideni). Gripi põhisümptomiteks on palaviku kiire tõus koos tugeva pea- ja lihasvaluga. Paljudel puhkudel hakkavad viirusest kahjustatud limaskestal paljunema bakterid, põhjustades nohu, kurgu-, keskkõrvapõletikku, bronhiiti, kopsupõletikku. Mõnedel inimestel, näiteks eakatel, lastel või põduratel, on oht tüsistusteks suurem kui teistel.