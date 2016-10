Aine, mille ettevaatamatu tarbimine võib meheau hävitada

Testosteroon on oluline meessuguhormoon, mis tagab mehise väljanägemise ja käitumise, vahendab Deutschlandfunk. Seda munandites ja neerupealises toodetavat hormooni on meestel vaja habeme ja karvade kasvuks, sperma tootmiseks ja suguvõime tekkimiseks ja hoidmiseks. Testosterooni tase organismis mõjutab ka vastupidavust, riskivalmidust ja käitumist olukordades, kus on tarvis kellegagi võistelda.

See, kui palju mehe kehas testosterooni on, oleneb kellaajast ja elustiilist. Hommikul on meestel testosterooni kõige rohkem, samas kui füüsiliselt raske töö ja alkoholi tarbimine vähendavad selle hormooni taset.

Testosterooni on vaja ka naistel, sest see muudab kõigi inimeste lihased tugevaks ja luud stabiilseks, kuid naistel on seda hormooni tunduvalt vähem. Naiste keha toodab testosterooni samuti neerupealises, kuid ka munasarjades. Liigne testosterooni tase võib naistel panna habeme kasvama ja muuta nad niivõrd mehelikuks, et see võib endaga kaasa tuua tõsiseid probleeme.

Mehed võib liiga suur testosterooni kogus kehas muuta agressiivseks ja tuua kaasa ka mitmeid psüühikahäireid. Samas võib aga liiga madal testosterooni tase muuta mehed naiselikuks ja neil võib kaduda nii sugutung kui ka suguvõime.

Mõnel juhul võib meestel testosterooni täielik puudumine või madal testosterooni tase olla põhjustatud haiguslikust seisundist. Nii ei pruugi olla mehel näiteks munandeid või tal võib olla Klinefelteri sündroom: kaasasündinud geneetiline haigus, mille korral mehel on üks liigne naissugu- ehk X-kromosoom. See pärilikkuse info kandja määrab lapse sootunnuse väljaarenemise. Liigse X-kromosoomiga poisid on puberteedieast alates naiseliku kehaehitusega ja selle haigusega kaasnevad ka psüühikahäired ja vaimne alaareng. Testosterooni võib mehe kehas olla liiga vähe ka pärast kasvajate eemaldamiseks tehtud operatsioone. Kõigil neil haiguslikel juhtudel on kunstliku testosterooni kasutamine suuremate probleemide ärahoidmiseks sageli hädavajalik.

Berliini lähistel Spandaus asuva Vivantese kliiniku meestearst professor Wolfgang Harthis sõnul võib süstitavat testosterooni vaja minna aga ka siis, kui vanusega kaasnev testosteroonitaseme langus hakkab mehe elu segama. Tavaliselt võib see juhtuda alates 60. eluaastast. Madala testosteroonitasemega tasemega mees võib olla pidevalt unine ja tugevalt higistama hakata. Teda võvad tabada kurvameelsus, meeleolu liigne kõikumine, ärevushäired ja seksuaalsed probleemid. Kaduda võivad sugutung ja potents.

Enne testosterooni süstimist tuleb aga hoolikalt järele mõelda, kas selle vähesusega seotud muredest vabakssaamine kaalub üle kunstliku testosterooni manustamisega seotud riske. Berliini Charité hormoonieksperdi dr Manfred Ventzi sõnul võivad testosteroonisüstid ka arukal arsti järelvalve all toimuval kasutamisel põhjustada eesnäärmevähki ja eesnäärme soovimatut suurenemist. Tagajärjeks võivad olla ka südame-veresoonkonna haigused ja psüühikahäired.

Eriti ohtlik võib aga olla testosterooni süstimine suuremate lihaste saamiseks. Seda keelatud võtet kasutatakse spordis sageli, eriti kulturismis, sest väidetavalt imesid tegevat kunstlikku testosterooni on seadustest mööda hiilides üsna kerge kätte saada.

Kuigi esmapilgul võib mõte kiiresti kasvavatest suurtest musklitest tunduda ahvatlev, võib keha illegaalse testosterooni süstimise tagajärjel hakata näiteks liiga palju verd tootma. Kui lihased liiga kiiresti liiga suureks kasvavad, võib probleeme tekkida ka südamelihasega ja nii võib tagajärjeks olla kiire surm. Kahaneda võib ka sperma tootmine ja suguvõime. Nii võib mehisuse tõstmiseks tarbitud testosteroon meheau sootuks hävitada ja mehe kas sandistada või surmata.