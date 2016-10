Paldiski elanik avastas terviseportaalist oma fantoomkäigud arsti juurde

Dmitri sõnul avastas ta sellise anomaalia juhuslikult. «Portaalis Digilugu saab tutvuda sellega, milliste arstide juures on ta käinud, tutvuda oma haiguslooga ning näha, kui suured arved on arstid saatnud haigekassale pärast visiite. Kõigepealt rääkis mu tuttav, et avastas oma Digiloo kontolt külastuse ortopeedi juurde, kuigi sellist visiiti pole kunagi aset leidnud. Väidetavalt oli ortopeed ravinud tema selga, kuigi tal pole kunagi seljaga probleeme olnud. Pärast seda otsustasin tutvuda ka oma andmetega,» rääkis Dmitri.

Digilugu uurides tabas meest üllatus. Selgus, et ta on alates 2013. aasta algusest käinud mitu korda silmaarsti, neuroloogi ja kõrvaarsti vastuvõtul, kuigi ta ise ei mäleta sellest midagi. Digilugu avati 2013. aastal ning elektrooniliselt on näha vaid sellised arsti juures käigud, mis on toimunud alates sellest ajast.

«Vaatasin üle, mida ma arsti juures väidetavalt teinud olen. Selgus, et näiteks neuroloog tegeles minu küünarnukiga, kuigi mul pole sellega kunagi probleeme olnud,» rääkis Dmitri.

Sellised asju nähes tekkis tal küsimus, kas mitte polikliinik ei peta lihtsalt haigekassalt niimoodi raha välja. Samuti tekitas temas küsimusi, kuidas sai polikliinik ligi tema isikuandmetele, kuna arstide juures käimise fikseerimiseks on kasutatud tema isikukoodi.

Dmitri kardab ka seda, et tema võltsitud haiguslugu võib talle tulevikus probleeme tekitada. «Sain kutselise juhi loa ja kavatsen hakata taotlema relvaluba. Kas selline haiguslugu võib minu tulevast elu mõjutada. Kui digilugu väidab, et ma olen pime ja kurt, haigete põlvedega ning käin sageli psühhiaatri vastuvõtul, kuidas ma tõestan, et see ei vasta tõele,» küsis ta.

Polikliinik tunnistab viga

Mediluksi esindaja kinnitas, et tegemist ei ole pahatahtlikkuse ega haigekassalt raha väljapetmisega.

«Olukord tekkis sellest, et paberkandjatel olnud informatsiooniga tekkis segadus. Haigekassa on olukorrast teadlik, nad viisid juulist oktoobrini meie juures läbi viimast viit aastat hõlmava põhjaliku kontrolli. Haigekassa avastas veel mitmeid taolisi juhtmeid ja me oleme valesti makstud raha haigekassale juba tagasi kandnud,» rääkis Paldiskis tegutseva OÜ Mediluks juhatuse liige Natalja Strezleva.

Ta lisas, et kõikide patsientide ees, kelle puhul avastati ebaõiged andmed, on juba vabandust palutud ja selgitatud, mis juhtus. «Kui ka teise toimetuse poole pöördunud inimene on sattunud inimliku eksituse ohvriks, soovitame tal pöörduda otse meie poole, me palume ta käest vabandust ja selgitame, et segadus ei tekkinud mitte kellegi pahatahtlikkusest, vaid inimlikust eksitusest. Me ei kasutanud mingil juhul teadlikult tema isikuandmeid valesti,» rääkis Strezleva.

Polikliiniku juhataja selgitas, et 2007. aastal juhtus Mediluksi hoones avarii, mille tagajärjel rikuti suur osa registratuuris olnud ambulatoorseid kaarte. Seetõttu taastati suur osa ambulatoorsetest kaartidest käsitsi. «Vead tulid sisse inimfaktori tõttu. Selgus, et taastamise käigus läksid segi inimeste isikukoodid ja mõnele ambulatoorsele kaardile märgitud isikukood on hoopis kellegi teise oma,» rääkis ta.

Strezleva sõnul on polikliinikus ambulatoorsed kaardid inimeste perekonnanimede järgi. Kui patsient tuleb arsti juurde ja näitab oma dokumenti, otsib registraator üles tema ambulatoorse kaardi ja saadab ta arsti juurde. Kui arst on patsiendiga tegelenud, teeb ta Digilukku ja ambulatoorsele kaardile selle kohta märke. Seejärel esitatakse haigekassale raviteenuste arve, kuid patsiendi isikuandmete kaitse huvides edastatakse polikliiniku tehnilisele personalile ainult inimese isikukood ja talle osutatud raviteenuse maksumus. Just siin ongi mõne inimese puhul tekkinud kahetsusväärne segadus,» selgitas Strezleva.

Polikliiniku juhataja lisas, et Mediluksis on alanud põhjalik siseaudit, et selgitada välja meditsiinidokumentide vormistamisel tekkinud vead viimase kümne aasta jooksul.

«See pole meie jaoks mitte lihtsalt ebameeldiv olukord vaid katastroof. Registrisüsteemis tekkinud segadus mõjub halvasti kogu polikliiniku kollektiivile, kes on üritanud asutuse 21 tegevusaasta jooksul meie mainet kõrgel hoida. Kõigil tuvastatud juhtudel oleme maksnud haigekassale tagasi iga eksituse tõttu makstud sendi. Palume kõigil inimestel, kes on avastanud oma andmetes vigu, sellest meile kohe teada anda. Me tahame oma hea nime rehabiliteerida ja näidata, et me tõesti hoolime oma patsientidest,» kinnitas polikliiniku juhataja.