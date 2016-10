Vererõhuplaastrid: imeasi või ohtlik pettus?

Reklaamis on paljud Eesti inimesed kiitnud vererõhuplaastreid, mis väidetavalt aitavad inimesel kõrge vererõhu igaveseks unustada, kirjutab Terviseuudised. Näiteks kirjutab 44aastane Swedbankis töötav Karolin Lukas: «Lugenud läbi nende inimeste arvamused, kes on hüpertooniavastaseid plaastreid juba kasutanud, ei hakanud ma arstiga isegi konsulteerima, vaid tellisin kohe ära. Ja nüüd on mul endal, mida teile rääkida. Niisiis, ostu pole ma kordagi kahetsenud! Kõigest kahe nädala möödudes normaliseerus mu vererõhk täiesti, peale selle plaastri ei kasutanud ma midagi, tõenäoliselt aitas just see ja selles pole kahtlustki. Praegu ma enam ei kasuta seda plaastrit (tegin vaheaja), aga vererõhk uuesti tõusnud pole! /---/ Hiina meditsiin teeb tõelisi imesid! Kui Teile teeb praegu muret kõrge vererõhk, siis soovitan tungivalt seda vahendit uurida. Edu!» Temale lisaks kiidavad plaastreid teisedki inimesed, keda need väidetavalt aidanud on.

Professor Margus Viigimaa sõnul on aga tegemist teadusliku tõestuseta ebausutava «ravimeetodiga». «See oleks tohutu murrang meditsiinis, aga olemasoleva informatsiooni alusel täiesti ebatõenäone,» rääkis ta. «Selle tõestamiseks oleks vaja kümneid tuhandeid patsiente kaasavaid ja aastaid kestvaid randomiseeritud uuringuid, mida ei ole olemas.»

Loe lähemalt portaalist Terviseuudised.