Väikelinn toetab puudega laste taastusravi

SA Kuressaare Haigla ravijuht Marje Nelis ütles, et juba selle aasta lõpus püütakse puudega lastele võimaldada nii füsioteraapiat, vesivõimlemist kui psühholoogi abi, kirjutab Meie Maa. «Teenused on samad, aga kuna siiani on maksmine tulnud haigekassa või rehabilitatsiooniteenuse arvelt, siis nüüd paneb linnavalitsus oma eelarve jäägist õla alla,» selgitas ta, lisades, et seega võimaldatakse teenust enamatele lastele ja nende vanematele.

Kuressaare linnavalitsuse sotsiaalnõunik Monika Sarapuu kinnitas, et ümarlaua põhiline sõnum oli see, et linnavalitsusel on tekkinud raha. «Seni on puudega lapsed saanud teenuseid rehabilitatsiooniplaani alusel, millel on konkreetne kalendriaastas kasutatav summa,» nentis ta.

