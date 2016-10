Uus vaktsiin võib gripiviirustele lõpu teha

Inglismaa ja hispaania teadlased kirjutavad ajakirjas Bioinformatics, et on välja töötamas universaalse gripivaktsiini, mis võib päästa miljonite inimeste elu. Teadlastel on kavas peagi müüki panna kaks vaktsiini. Üks kaitseks 88 protsendi maailmas levivate viirustüvede eest ja teine 95 protsendi Ameerika Ühendriikides levivate viirustüvede eest. Haiguse vastu kaitse saamisest piisaks ühest süstist.

Teadlased jõudsid enda sõnul uute vaktsiinide väljatöötamiseni arvutusvõtte abil, mida seni veel kasutatud ei ole. Uue põlvkonna vaktsiinid koosneksid gripiviiruste lühikestest osadest, millele inimese immuunsüsteem reageerib antikehade väljatöötamisega. Kasutatakse vaid niisuguseid gripiviiruse osi, mida on varem edukalt katsetatud.

Vaktsiinid töötasid välja Lancesteri, Astoni ja Madriidi Complutense’i ülikooli teadlased. «Igal aastal vaktsineeritaks gripi vastu, kasutades vaktsiiniks hiljuti ringlusse tulnud gripiviiruse vormi ja lootes, et see kaitseb meid sel aastal gripi eest,» selgitas teadlasterühma juhtiv liige, dr Derek Gatherer Lancesteri ülikoolist. «Teame, et see meetod on turvaline ja et see töötab tavaliselt piisavalt hästi. Kuid vahel see ei toimi – näiteks ei toiminud 2014.–2015. aasta talvel H3N2 vaktsiin ja isegi kui gripivaktsiin toimib, siis on vaktsineerimine väga kallis ja töömahukas. Pealegi ei anna igal aastal gripi vastu vaktsineerimine meile mingit kaitset tulevikus ringlusse tulevate gripiviiruste vastu.»

Praegu otsivad teadlased ravimitööstusest partnereid, selleks et hakata vaktsiinidega laborikatseid tegema. See, kui kaua uut vaktsiini veel oodata tuleb ja kas see ka tegelikult arstipraksistesse jõuab, ei ole veel teada.