Toitumisnõustaja: suur kogus kofeiini võib viia raseduse katkemiseni

Toimetuse poole pöördunud inimene uuris, kuidas mõjutab rasedat Coca-Cola ja teiste suhkrurikaste gaseeritud jookide tarbimine.

«Üldine soovitus karastusjookide kohta on, et mida vähem ja harvem seda parem,» lausus kutsetunnistusega toitumisnõustaja Kristin Salupuu. Tema sõnul on pooleliitrises Coca-Colas on üle kümne teelusikatäie suhkrut, mis moodustab 125% päevasest suhkru- ja maiustuste soovituslikust maksimumkogusest, kuid teisi toitaineid on selles olematult.

Pooleliitrine koolajook sisaldab umbes 65 mg kofeiini. «Suurtes kogustes kofeiini tarbimine võib esile kutsuda raseduse katkemise,» ütles Salupuu ja lisas, et samuti võib kofeiini tarbimine vähendada vitamiinide ja mineraalainete imendumist. Euroopa toiduohutusameti hinnangul ei kahjusta kuni 200 mg kofeiini, mis on tarbitud päeva jooksul, loote tervist. Silmas tuleb pidada, et lisaks kohvile ja koolajookidele sisaldavad kofeiini ka must ja roheline tee, šokolaad ja kakao.

Salupuu sõnul ergutavad gaseeritud joogid seedekulgla limaskesti ja soodustavad seedenäärmete talitust, mis võib aidata näiteks kõhukinnisuse korral. Samas võib gaseeritud jookide tarbimine mõjuda ärritavalt, eriti just mao limaskestale, mistõttu neid ei tohiks tarbida mao haavandtõve või kroonilise gastriidi korral.

Kutsetunnistusega toitumisnõustaja selgitas, et ka tervetele inimestele, sealhulgas rasedatele, võib liigne gaseeritud jookide tarbimine põhjustada ebamugavusi, näiteks kõhupuhitust, röhitsemist ja mao limaskesta ärritust. Täpne gaseeritud jookide tarbimise kogus, mis inimesele ebamugavustunnet ei põhjusta, on väga individuaalne ja seda mõjutab ka inimese üldine toitumine.

«Ühegi asjaga liialdamine pole hea, samas ka enesepiiramine võib mõjuda väga laastavalt, mistõttu on parem vahel kiusatusele järele anda, kuid nii, et sellest ei kujuneks sõltuvus millegi järele,» lausus Salupuu.

Ta rõhutas, et toitumise osas tasuks silmas pidada, et mida täisväärtuslikum ja mitmekesisem on toit, seda suurema tõenäosusega on tagatud kõikide toitainete saamine toidust. Eriti oluline on see raseda naise ning areneva lapse tervise puhul.