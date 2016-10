Apteekide ühendus perearstile pääsemisest: kergema tervisemurega aitab apteeker

«Eesti apteekrid on patsiendi jaoks kõige kättesaadavamad tervishoiutöötajad, kel on suutlikkus tuvastada terviseprobleemi tõsidus ning vajadusel anda ise kergemate haigussümptomite korral nõu,» ütles apteekide ühenduse juhatuse liige, proviisor Kristiina Sepp. Ta lisas, et samuti saab apteeker aidata otsustada, kas patsient peab pöörduma perearsti poole või tõsisemate seisundite korral haiglate erakorralise meditsiini osakonda.

Sepa hinnangul on apteekritele tuttav olukord, kus inimene ei pääse enda sõnul perearsti juurde, ent tema tervislik seisund on nii kriitiline, et apteekril ei jää muud üle kui kiirabi kutsuda. «Ootame patsiente kergemate tervisehädade korral pöörduma apteeki, et võimaldada tõsisemate sümptomitega patsientidel kiiremini arsti vastuvõtule pääseda,» lisas ta.

Kuna apteegid on kaua avatud, patsiendid ei pea teenuse eest eraldi maksma ning teadmised ravimitest on apteekril väga laiapinnalised ja tihti arstidest detailsemad, aitab apteekri poole pöördumine Sepa sõnul kindlasti leevendada arstide ja õdede koormust. «Krooniliste haigete jaoks, kellele on arst määranud pikaajalise ravi, on apteeker tihti ainus tervishoiutöötaja, kellega ta poole aasta jooksul regulaarselt oma tervisest vestelda saab ja kes saab aidata ravimikasutuse jälgimisel.»

Apteekide ühenduse hinnangul peaksid apteekrid olema efektiivsemalt kaasatud esmatasandi tervishoiusüsteemi, et tagada patsiendile parim võimalik ravi. «Tervishoiutöötajate tööjõupõud, elanikkonna vananemine ja eluea pikenemine tingivad vajaduse tervishoiusüsteemi tõhustamiseks,» tõdes Sepp.

Kui seni olid perearstid kohustatud kroonilised haiged määruse järgi vastu võtma viie päeva jooksul, siis eelmisel neljapäeval tegi perearstide selts ministrile ettepaneku pikendada seda aega kümne päevani. Loe selle kohta pikemalt siit.