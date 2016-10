WHO toetab suhkrumaksu

WHO tahab alandada kahjuliku suhkru tarbimist, sest see aitaks vähendada rasvumist, diabeeti ja hambakahjustusi, kirjutab BBC. Selle suhkru all ei pea WHO silmas suhkrut, mida leidub loomulikul kujul puuviljades ja piimas.

Värskest raportist selgus, et tõstes suhkrurohkete toodete hinda 20% või rohkem, tarbisid inimesed neid tooteid vähem ja toitusid tervislikumalt.

Üleilme tervise rühmitus on varasemalt soovitanud tarbida vähem suhkrut, kuid hoidunud seni suhkrurikaste toodete maksustamisest. Rühmitus tõdes, et maksustada võiks ainult need tooted, millel on olemas tervislik alternatiiv.

Mitmed riigid, nende hulgas näiteks Mehhiko ja Ungari, on maksu juba kehtestanud. Lõuna-Aafrika vabariik plaanib seda järgmisel aastal.

Dr Francesco Branca WHOst tõdes, et inimene ei vaja suhkrut. Tema hinnangul ei tohiks suhkur moodustada rohkem kui kümme protsenti inimese päeva jooksul tarbitud kaloraažist. Veelgi parem oleks, kui see jääks alla viie protsendi.