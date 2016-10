Kuuendik eestlastest vaevleb selle haiguse käes

«Kokku tuntakse ligi 200 erinevat diagnoosi. Eestis on hinnanguliselt 200 000 inimest, kes elavad koos mõne luu- või liigesehaigusega,» rääkis Eesti reumaliidu tegevjuht Marek Jaakson. Tema sõnul põhjustavad just luu- ja liigesehaigused enim tööturult väljalangemist enne pensioniiga.

Selleaastase luu- ja liigesehaiguste moto on «Tulevik on meie endi kätes». Inimesi kogu maailmast kutsutakse jagama oma lugu, mis seob neid reumaatiliste haigustega. Oma loo jagamiseks tuleb teha lühike video või pilt, kus on jäädvustatud käed mingis meelistegevuses, mis annab edasi emotsiooni, et liigeshaige inimene ei lase haigusel enda elu võimust võtta.

Kuna luu- ja liigesepäev on rahvusvaheline, siis saab oma lugu jagada sotsiaalmeedias kasutades ingliskeelset teemaviidet #WADstory.

Jaaksoni sõnul aitab taoline kampaania ja päev kaasa sellele, et avalikkuseni jõuaks teadmine, et reumaatilised haigused ei esine ainult pensionäridel. «Oluline on, et inimesed teadvustaksid, et kroonilised luu- ja liigesehaigused ei küsi vanust ega sugu ning et riik saaks aru, kui oluline on panustada sellesse, et kroonilised haiged tööturult liiga vara välja ei langeks,» märgib Jaakson.