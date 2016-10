Laps, kes nägi maailma tagurpidi

13-aastane Mahendra Ahirwar sündis haruldase haigusega, mis muutis ta kaelalihased nii nõrgaks, et ta pea rippus 180-kraadise nurga all kaela otsas, kirjutab Mail Online. Seni ei olnud poiss võimeline seisma ega kõndima ning ka söömisel, tualetis käimisel ja riidesse panemisel vajas ta abi.

Mahendra elu muutis üks temale täiesti võõras naine – kahe lapse ema Julie Jones, kes elab Liverpoolis ja kogus poisile annetustega 12 000 inglise naela (ligikaudu 13 300 eurot). Selle rahaga sai laps operatsiooni abil sirge kaela. Nüüd saab ta koolis käia ja nautida lapsepõlve, nii nagu teevad seda teisedki temavanused poisid.

Mahendra kael rippus lõdvalt kaela otsas. / Erakogu

«See on ime!» rääkis poisi isa Mukesh (41). «Ta näeb hea välja. Ta kael on sirge ja tema elu on nüüd nii erinev.» Isa sõnul oli Mahendrat varem väga kurb vaadata. «Kui ta kael oli paindunud, siis oli ta liiga häbelik, et rääkida, kuid nüüd tunneb ta end tavalise inimesena ja me näeme, kuidas ta enesekindlus tasapisi kasvab. Ta ütleb, et tunneb erinevust ja on sellest vaimustuses,» kirjeldas ta pojaga toimunud muutust.

Kesk-Indiast Madhya Pradeshist pärit Mahendra sündis tavalise kaelaga, kuid kui ta vanemaks sai, jäid tema luud nõrgaks ja kael hakkas painduma. Tema haigusele püüti aastaid ravi leida, kuid lõpuks ütlesid arstid, et tal tuleb elu aeg kõverdunud kaelaga leppida.

Haigus põhjustas poisile suuri vaevusi ja enne operatsiooni ütles tema ema Sumitra (36), et ei suuda last enam piinlemas näha. «Ta ainult istub terve päev toa nurgas. Pean teda nagu titat igale poole kandma. Kuidas küll suudan teda kanda, kui ta kasvab suuremaks? Kui arstid ei suuda mu poega ravida, siis on parem, kui Jumal võtab ta enda juurde,» rääkis Sumitra enne, kui Jones perele abikäe ulatas.

Samal ajal kui Mahendra 11-aastane vend Surendra ja 14-aastane õde Manisha käisid mõlemad koolis ja tema vanem vend Lalit (17) otsis tööd, jäi Mahendra koju. Isegi ta sõbrad hakkasid teda eirama, kuid kui Mahendrast hakkasid kirjutama ajalehed, teatas Delhis asuva Apollo haigla kirurg dr Rajagopalan Krishnan, et ta saaks poissi aidata.

Selleks, et Mahendra kael sirgeks saada, pidi kirurg kaela esiosa avama. Operatsiooni ajal eemaldas Krishnan haiged kaelalülid ja asendas need patsiendi vaagnast võetud kudedega. Seejärel paigaldas kirurg kaela metallplaadi, mis hoiab kaela püsti.

Pärast operatsiooni on Mahendra kael sirge. / Erakogu

Kõige rohkem hämmastas Krishnani Mahendra juures aga see, et lapse haigus oli nii pikka aega ravita jäänud. «Ei olnud diagnoosi, rääkimata ravist,» rääkis kirurg. «Olin veendunud, et saan tema elukvaliteeti parandada ja et ta saab seejärel vaadata maailma otse, mitte enam tagurpidi.» Praegu on operatsioonist möödas seitse kuud ja arsti sõnul viitab kõik sellele, et laps saab ka tulevikus elada normaalset elu.

«Võin lõpuks öelda, et oleme nüüd õnnelik pere,» ütles poisi isa Mukesh. «Õnn on meid lõpuks pärast Mahendra operatsiooni üles leidnud.»