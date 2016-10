WC-poti kemikaali reklaamitakse taas imeravimina

Hiljuti avaldas Telegram artikli, kus selle veebilehe peatoimetaja Mariann Joonas väidab, et ta võttis paar MMS tilka ja see tegi tema tervisega imet. «Ma saan aru, et järgnev võib kõlada uskumatuna, aga halvatus kadus vähem kui poole minutiga (!),» kirjutab Joonas portaalis Telegram. Enda sõnul võttis ta kemikaali nädal aega ja pärast seda «ei olnud enam jälgegi borrelioosi-vaevustest». Joona väidab, et MMSi abil on inimesed võitus saanud ka näiteks vähist, rauapuudusest ja kõrgest vererõhust.

Tegelikult on MMSi nime all tuntuks saanud kaltsiumhüpokloriid mõeldud tualettpottide ja basseinide desinfitseerimiseks, kuid möödunud aastal hakati seda kemikaali hoogsalt reklaamima imeravimina. Teaduskatsed näitavad, et kaltsiumhüpokloriid on tugevalt söövitava toimega ja tõenduspõhisest meditsiinist lähtuvad Eesti arstidki on hoiatanud, et kõige hullemal juhul võib MMS inimese koguni tappa.