Aina sagedamini valitakse elust lahkumiseks assisteeritud enesetapp

Aastal 2014 tegi 742 šveitslast assisteeritud enesetapu ja seda on viiendiku võrra enam kui aasta varem ning pea poole rohkem kui 2009. aastal, kirjutab Local.

Kõige sagedamini valisid selle meetodi elust lahkumiseks vähihaiged (42 protsenti), neurodegeneratiivseid haigusi põdejad (14 protsenti), südamehaiged (11 protsenti) ja lihaskonna haiguste käes kannatajad (10 protsenti).

Šveits on väheseid maid, kus assisteeritud enesetapp on ametlikult lubatud. Seda teenust pakuvad kaks organisatsiooni. Exit on sellel alal maailma vanim ja ka suurim ning pakub seda teenust vaid oma liikmetele, keda on 10 000. Liikmeks saavad olla vaid Šveitsi alalised elanikud või kodanikud. Teine organisatsioon Diginitas pakub enesetapu varianti ka mitte Šveitsi kodanikele.

Kui assisteeritud enesetapu valinutest lõviosa (94%) on vanemad kui 55-aastased, siis tavaliste enesetappude tegijate seas on inimesi kõigist vanuserühmadest ning põhiliselt on tegu depressioonist ajendatud otsusega.