Uute rinnavähijuhtude arv aina tõuseb

Rinnavähk on paljudes maailma maades kõige sagedamini esinev pahaloomuline kasvaja naistel, teatas Eesti Vähiliit. Seda ka Eestis. Eestis diagnoositakse aastas vähiregistri andmetel üle 726 uue rinnavähijuhu, viimastel aastatel on uute juhtude arv tõusnud umbes 10%. See tähendab, et 100 000 elaniku kohta avastatakse 69 juhtu. Väga oluline on et naised hooliksid ka ise oma tervisest – külastaksid regulaarselt günekoloogi, perearsti ja kontrolliksid ise oma rindu ehk teostaks rindade enesevaatlust üks kord kuus.

Uuringud Euroopas näitavad, et 50-69-aastastel naistel, kes osalevad mammograafia sõeluuringutes, väheneb rinnavähki suremuse risk umbes 35 %. EL-i 28-s liikmesriigis tekib rinnavähk ühel naisel 8-st enne 85-ndat eluaastat. Naise ellujäämise võimalus võib suurel määral sõltuda sellest, kus riigis ta elab. Eestis käivitus üleriigiline rinnavähi sõeluuringu projekt 2002. aastal. Rinnavähi sõeluuringu eesmärgiks on avastada rinnavähk võimalikult varases staadiumis ning vähendada sel viisil haigusesse suremust ja tõsta haigete elukvaliteeti.

Uuringus osalemine annab võimaluse rinnavähk avastada juba varases staadiumis.

2016. aastal saavad nimelise kutse uuringule aastatel 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966.a sündinud ravikindlustust omavad naised. Oluline on, et ka ennast terveks pidavad naised uuringul käiksid, sest rinnavähk varajases staadiumis endast märku ei anna.

Rindade enesevaatluseks saab abivahendina salvestada iPhone ja Androidi nutitelefonidesse eestikeelse põhjalike juhenditega enesevaatluse tasuta rakenduse. Rakenduse leiab leheküljelt: kasvaja.net/Rinnavähk/

Fakte rinnavähist: