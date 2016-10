Teaduslikult tõestatud: täiskuu võib une rikkuda

Keskuse direktori Christian Cajocheni sõnul kulus uuringus osalenutel täiskuu ajal magamajäämiseks rohkem aega, nad magasid keskmiselt 20 minutit vähema ja hindasid ka ise oma und halvemaks, kuigi varem kuutsükli mõju oma unele nad märganud ei olnud, kirjutab ERRi teadusportaal Novaator.

Kõige raskem küsimus on Cajocheni hinnangul see, kuidas Kuu potentsiaalselt inimest mõjutab, sest kuu mõju ei taandunud sirgjooneliselt lisavalgusele, laboris ei olnud aknaid ja uurimisalused ei saanud teavet selle kohta, missuguses faasis Kuu parajasti on.

Teadlased arvavad, et valgus võib siiski rolli mängida, sest täiskuu ajal olid inimesed enne laborisse jõudmist aktiivsemad ja viibisid rohkem aega õues, kuid võib ka olla, et inimeste ajust tiksub endiselt niinimetatud kuukell, mis on näiteks mereloomadel veel olemas. Samas on see vaid oletus, mida on praegu veel raske tõestada, eriti arvestades, et inimese und mõjutab meie ühiskonnas väga palju Kuu mõjust tugevamaid tegureid, alustades võimalikust une puudujäägist ja helifoonist ning lõpetades sotsiaalse suhtlusega.