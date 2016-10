Kui vastsündinu ema ei ole registreeritud perearsti nimistusse, registreeritakse laps vanema või eestkostja kirjaliku avalduse alusel avalduses märgitud perearsti nimistusse või määrab lapsele perearsti terviseamet, selgub eelnõust, kirjutab BNS.

Kehtiva regulatsiooni kohaselt peab lapsevanem kirjutama avalduse, et saada vastsündinud lapsele perearst. Seetõttu esineb olukordi, kus lapsed, kelle vanemad ei ole teinud avaldust lapse lisamiseks perearsti nimistusse, on jäänud perearsti poolt jälgimata. Samuti on perearstid välja toonud, et on lapsi, kelle sünni ja olemasolu kohta neil info puudub.

Seaduse teine eesmärk on täpsustada terviseameti seaduslikke võimalusi saada üldarstiabi osutajatelt teavet ja seda avaldada. Terviseamet avaldab muudatuse tulemusena oma veebilehel lisaks praegu avaldatavatele andmetele ka perearsti ja pereõe vastuvõtuajad ning kontaktandmed, samuti tegevuskoha lahtiolekuajad ja kontaktandmed ning tegevuskoha veebilehe olemasolul selle aadressi.

Seaduse kolmas eesmärk on lihtsustada arstide tööd sellega, et tervise infosüsteemile saaksid ligipääsu arstiteaduse üliõpilased, kes osalevad tervishoiuteenuse osutamisel arsti juhendamisel ja vastutusel. Raviprotsessis osalemine eeldab patsientide raviloos olevate andmetega tutvumist. Seega peab üliõpilasel ehk tulevasel arstil olema tervishoiuteenuse osutamisel võimalus näha tervise infosüsteemis eelneva ravi kohta tehtud otsuseid, et tagada teenuse järjepidevus ja ohutus.

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muudatused jõustuvad tuleva aasta 1. jaanuaril.